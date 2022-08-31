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В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну - РИА Новости, 31.08.2022
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В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну - РИА Новости, 31.08.2022
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну
Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:16
2022-08-31T21:17
происшествия
магнитогорск
ленинский район
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.В Telegram-каналах в среду появилось видео из Магнитогорска, на котором видна обезьяна, бегающая по улицам города вблизи жилых домов. Животное подошло к остановившимся двум девочкам, попыталось укусить одну из них, а потом пошло вслед за ними к подъезду жилого дома. Позже обезьяна скрылась. Также в каналах появились фото человека с ранами, предположительно, после укуса этой обезьяны. Полиция устанавливала местонахождение животного."Обезьянка Цезарь, за передвижениями которого следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря, и тот к нему сразу спустился", - говорится в сообщении.Полицейские благодарят всех горожан за активную помощь в поиске и поимке беглеца.
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магнитогорск
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происшествия, магнитогорск, ленинский район, челябинская область
Происшествия, Магнитогорск, Ленинский район, Челябинская область
21:16 31.08.2022 (обновлено: 21:17 31.08.2022)
 
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну

В Магнитогорске поймали обезьяну, сбежавшую от хозяина и напавшую на девочек

© Фото : пресс-служба ГУМВД по Волгоградской областиКлетка с обезьяной
Клетка с обезьяной - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области
Клетка с обезьяной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
В Telegram-каналах в среду появилось видео из Магнитогорска, на котором видна обезьяна, бегающая по улицам города вблизи жилых домов. Животное подошло к остановившимся двум девочкам, попыталось укусить одну из них, а потом пошло вслед за ними к подъезду жилого дома. Позже обезьяна скрылась. Также в каналах появились фото человека с ранами, предположительно, после укуса этой обезьяны. Полиция устанавливала местонахождение животного.
"Обезьянка Цезарь, за передвижениями которого следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря, и тот к нему сразу спустился", - говорится в сообщении.
Полицейские благодарят всех горожан за активную помощь в поиске и поимке беглеца.
Страус - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:35В России
Страус-рецидивист сбежал от хозяина в Подмосковье
 
ПроисшествияМагнитогорскЛенинский районЧелябинская область
 
 
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