https://ria.ru/20220831/obezyana-1813576150.html

В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну

В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну - РИА Новости, 31.08.2022

В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну

Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:16

2022-08-31T21:16

2022-08-31T21:17

происшествия

магнитогорск

ленинский район

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.В Telegram-каналах в среду появилось видео из Магнитогорска, на котором видна обезьяна, бегающая по улицам города вблизи жилых домов. Животное подошло к остановившимся двум девочкам, попыталось укусить одну из них, а потом пошло вслед за ними к подъезду жилого дома. Позже обезьяна скрылась. Также в каналах появились фото человека с ранами, предположительно, после укуса этой обезьяны. Полиция устанавливала местонахождение животного."Обезьянка Цезарь, за передвижениями которого следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря, и тот к нему сразу спустился", - говорится в сообщении.Полицейские благодарят всех горожан за активную помощь в поиске и поимке беглеца.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/straus-1803765848.html

магнитогорск

ленинский район

челябинская область

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происшествия, магнитогорск, ленинский район, челябинская область