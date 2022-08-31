https://ria.ru/20220831/obezyana-1813576150.html
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну - РИА Новости, 31.08.2022
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну
Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:16
2022-08-31T21:16
2022-08-31T21:17
происшествия
магнитогорск
ленинский район
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730909962_0:130:961:670_1920x0_80_0_0_9295b4efca5ab49f4cf1eac4b4c403c6.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Обезьяну, сбежавшую от хозяина в Магнитогорске Челябинской области, нашли с помощью бдительных местных жителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.В Telegram-каналах в среду появилось видео из Магнитогорска, на котором видна обезьяна, бегающая по улицам города вблизи жилых домов. Животное подошло к остановившимся двум девочкам, попыталось укусить одну из них, а потом пошло вслед за ними к подъезду жилого дома. Позже обезьяна скрылась. Также в каналах появились фото человека с ранами, предположительно, после укуса этой обезьяны. Полиция устанавливала местонахождение животного."Обезьянка Цезарь, за передвижениями которого следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря, и тот к нему сразу спустился", - говорится в сообщении.Полицейские благодарят всех горожан за активную помощь в поиске и поимке беглеца.
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/straus-1803765848.html
магнитогорск
ленинский район
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730909962_0:40:961:760_1920x0_80_0_0_e653b73d577190cccc04428e5beb547b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магнитогорск, ленинский район, челябинская область
Происшествия, Магнитогорск, Ленинский район, Челябинская область
21:16 31.08.2022 (обновлено: 21:17 31.08.2022)
В Магнитогорске поймали сбежавшую от хозяина обезьяну
В Магнитогорске поймали обезьяну, сбежавшую от хозяина и напавшую на девочек