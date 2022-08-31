https://ria.ru/20220831/obezyana-1813450895.html

В Магнитогорске полиция разыскивает напавшую на девочек обезьяну

В Магнитогорске полиция разыскивает напавшую на девочек обезьяну - РИА Новости, 31.08.2022

В Магнитогорске полиция разыскивает напавшую на девочек обезьяну

Полиция в городе Магнитогорск Челябинской области ищет обезьяну и просит местных жителей оказать им помощь, но не пытаться поймать ее самостоятельно, сообщила в РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:31

2022-08-31T15:31

2022-08-31T16:14

происшествия

магнитогорск

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Полиция в городе Магнитогорск Челябинской области ищет обезьяну и просит местных жителей оказать им помощь, но не пытаться поймать ее самостоятельно, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.В Telegram-каналах в среду появилось видео из Магнитогорска, на котором видна обезьяна, бегающая по улицам города вблизи жилых домов. Животное подошло к остановившимся двум девочкам, попыталось укусить одну из них, а потом пошла вслед за ними к подъезду жилого дома. Позже обезьяна скрылась. Также в каналах появились фото человека с ранами, предположительно, после укуса этой обезьяны."В связи с тем, что в настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам. Уважаемые магнитогорцы, если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию", - говорится в сообщении.Также в сообщении полиция просит ни в коем случае не предпринимать попыток поймать животное самостоятельно, а в случае его обнаружения сообщать в правоохранительные органы.В пресс-службе минэкологии региона РИА Новости сообщили, что официального обращения в министерство по данному факту не поступало. Сотрудники местного Управления охраны окружающей среды и экологического контроля самостоятельный отлов животного не производят, но привлекли к этому специалиста, имеющего опыт работы в подобных ситуациях, уточнили в пресс-службе."Гражданам ни в коем случае не следует привлекать внимание обезьяны, пытаясь поймать ее самостоятельно. Если зверь проявляет явную агрессию, необходимо вызывать сотрудников полиции. Дальнейшая судьба животного будет определена после его поимки и уточнения всех дополнительных обстоятельств ситуации", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20220804/obezyana-1807234381.html

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происшествия, магнитогорск, челябинская область, россия