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"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске - РИА Новости, 31.08.2022
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"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске
"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске - РИА Новости, 31.08.2022
"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске
Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") и особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" подписали соглашение о создании в городе Нижнекамске... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:40
2022-08-31T11:40
республика татарстан
рустам минниханов
михаил карисалов
сибур холдинг
нижнекамскнефтехим
экономика
нижнекамск
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") и особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" подписали соглашение о создании в городе Нижнекамске индустриального парка с возможным объемом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости с места события.Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории вновь создаваемого индустриального парка "Этилен 600" было подписано в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии президента республики Рустама Минниханова и председателя правления, генерального директора ПАО "Сибур" Михаила Карисалова.Ожидается, что в рамках соглашения ОЭЗ "Алабуга" обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств, инвестиции ОЭЗ в инфраструктуру парка составят около 169 миллиардов рублей, его площадь - около 2 тысяч гектаров.Предполагается, что якорными для новой территории экономического развития станут проекты "Нижнекамскнефтехима", а спектр выпускаемой предприятием продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях, при этом фактическое отсутствие затрат на доставку сырья для резидентов парка может существенно повысить конкурентоспособность их продукции."В лице "Сибура" "Алабуга" и потенциальные участники нового индустриального парка получили лучшего долгосрочного партнера для роста в Российской Федерации. По предварительным оценкам, с учетом вложений самого "Сибура", наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон, общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 триллиона рублей", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев."Сегодняшние договоренности стали еще одним этапом выполнения соглашения между "Сибуром" и Республикой Татарстан, которое было подписано чуть менее года назад и отдельно очерчивало блок обязательств, касающийся инвестиционных проектов. Сегодня очень важно развивать инфраструктуру под среднетоннажную химию и ее производные, у таких проектов большой потенциал. А "Алабуга" имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня и, уверены, поможет его раскрыть", - добавил генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" Игорь Климов.
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рустам минниханов, михаил карисалов, сибур холдинг, нижнекамскнефтехим, экономика, нижнекамск
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Михаил Карисалов, Сибур Холдинг, Нижнекамскнефтехим, Экономика, Нижнекамск
11:40 31.08.2022
 

"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске

© Фото : ОЭЗ "Алабуга""Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске
Сибур и ОЭЗ Алабуга создадут индустриальный парк в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : ОЭЗ "Алабуга"
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") и особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" подписали соглашение о создании в городе Нижнекамске индустриального парка с возможным объемом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории вновь создаваемого индустриального парка "Этилен 600" было подписано в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии президента республики Рустама Минниханова и председателя правления, генерального директора ПАО "Сибур" Михаила Карисалова.
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Ожидается, что в рамках соглашения ОЭЗ "Алабуга" обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств, инвестиции ОЭЗ в инфраструктуру парка составят около 169 миллиардов рублей, его площадь - около 2 тысяч гектаров.
Предполагается, что якорными для новой территории экономического развития станут проекты "Нижнекамскнефтехима", а спектр выпускаемой предприятием продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях, при этом фактическое отсутствие затрат на доставку сырья для резидентов парка может существенно повысить конкурентоспособность их продукции.
"В лице "Сибура" "Алабуга" и потенциальные участники нового индустриального парка получили лучшего долгосрочного партнера для роста в Российской Федерации. По предварительным оценкам, с учетом вложений самого "Сибура", наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон, общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 триллиона рублей", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев.
"Сегодняшние договоренности стали еще одним этапом выполнения соглашения между "Сибуром" и Республикой Татарстан, которое было подписано чуть менее года назад и отдельно очерчивало блок обязательств, касающийся инвестиционных проектов. Сегодня очень важно развивать инфраструктуру под среднетоннажную химию и ее производные, у таких проектов большой потенциал. А "Алабуга" имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня и, уверены, поможет его раскрыть", - добавил генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" Игорь Климов.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановМихаил КарисаловСибур ХолдингНижнекамскнефтехимЭкономикаНижнекамск
 
 
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