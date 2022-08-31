https://ria.ru/20220831/nizhnekamsk-1813370784.html

"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске

"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске - РИА Новости, 31.08.2022

"Сибур" и ОЭЗ "Алабуга" создадут индустриальный парк в Нижнекамске

Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") и особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" подписали соглашение о создании в городе Нижнекамске... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:40

2022-08-31T11:40

2022-08-31T11:40

республика татарстан

рустам минниханов

михаил карисалов

сибур холдинг

нижнекамскнефтехим

экономика

нижнекамск

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") и особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" подписали соглашение о создании в городе Нижнекамске индустриального парка с возможным объемом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости с места события.Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории вновь создаваемого индустриального парка "Этилен 600" было подписано в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии президента республики Рустама Минниханова и председателя правления, генерального директора ПАО "Сибур" Михаила Карисалова.Ожидается, что в рамках соглашения ОЭЗ "Алабуга" обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств, инвестиции ОЭЗ в инфраструктуру парка составят около 169 миллиардов рублей, его площадь - около 2 тысяч гектаров.Предполагается, что якорными для новой территории экономического развития станут проекты "Нижнекамскнефтехима", а спектр выпускаемой предприятием продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях, при этом фактическое отсутствие затрат на доставку сырья для резидентов парка может существенно повысить конкурентоспособность их продукции."В лице "Сибура" "Алабуга" и потенциальные участники нового индустриального парка получили лучшего долгосрочного партнера для роста в Российской Федерации. По предварительным оценкам, с учетом вложений самого "Сибура", наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон, общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 триллиона рублей", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев."Сегодняшние договоренности стали еще одним этапом выполнения соглашения между "Сибуром" и Республикой Татарстан, которое было подписано чуть менее года назад и отдельно очерчивало блок обязательств, касающийся инвестиционных проектов. Сегодня очень важно развивать инфраструктуру под среднетоннажную химию и ее производные, у таких проектов большой потенциал. А "Алабуга" имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня и, уверены, поможет его раскрыть", - добавил генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" Игорь Климов.

https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, михаил карисалов, сибур холдинг, нижнекамскнефтехим, экономика, нижнекамск