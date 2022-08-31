https://ria.ru/20220831/neft-1813553162.html
США признали право Китая и Индии покупать российскую нефть
США признали право Китая и Индии покупать российскую нефть - РИА Новости, 31.08.2022
США признали право Китая и Индии покупать российскую нефть
США озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китая и Индии, но считают это правом каждого государства, заявил в среду координатор Совета... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:22
2022-08-31T19:22
2022-08-31T19:22
экономика
китай
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индия
цены на нефть
мэа
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китая и Индии, но считают это правом каждого государства, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов."Мы озабочены этими сообщениями (о росте покупок нефти из РФ - ред.), но государства самостоятельно определяют свою политику", - сообщил Кирби.От также отметил, что США донесли партнерам, включая Индию и КНР, что "бизнеса как обычно" с Россией в сфере энергетики уже не будет.В августе Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что Россия в июле, вероятно, поставила Китаю больше нефти, чем Европе, а также нарастила экспорт в Индию до рекордных объемов. Отмечалось, что Россия была единственным крупнейшим поставщиком нефти в Китай в мае и июне. Так, доля российской нефти в китайском импорте составляла 20%, а для России поставки в КНР составляли 35% всего нефтяного экспорта страны. При этом в июле российский экспорт в Индию вырос до нового рекордного уровня в 975 тысяч баррелей в сутки.
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экономика, китай, россия, индия, цены на нефть, мэа, сша, джон кирби
Экономика, Китай, Россия, Индия, Цены на нефть, МЭА, США, Джон Кирби
США признали право Китая и Индии покупать российскую нефть
Кирби: США озабочены покупками КНР и Индией российской нефти, но признают это право