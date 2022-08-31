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Министры финансов G7 обсудят введение потолка цен на российскую нефть

Министры финансов G7 обсудят введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 31.08.2022

Министры финансов G7 обсудят введение потолка цен на российскую нефть

Министры финансов стран G7 обсудят в пятницу инициативу введения потолка цен на российскую нефть, сообщил на брифинге в среду координатор Совета национальной... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:49

2022-08-31T17:49

2022-08-31T18:09

экономика

цены на нефть

россия

g7

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Министры финансов стран G7 обсудят в пятницу инициативу введения потолка цен на российскую нефть, сообщил на брифинге в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Президент (Джо Байден - ред.) и лидеры стран Большой семерки дали указание своим представителям изучить идею введения международного потолка цен для российской нефти.., это то, что будет обсуждаться на этой неделе в ходе встречи министров финансов G7, которая состоится в пятницу", - сказал Кирби.По его словам, США уже предприняли "решительные действия по запрету (импорта - ред.) российской нефти и союзники США также объявили о планах по сокращению собственного импорта" российских энергоносителей."Мы считаем, что введение потолка на цену (российской нефти - ред.) - самый эффективный способ нанести сильный удар по получаемой им (президентом РФ Владимиром Путиным - ред,) выгоды", - сказал представитель администрации США.

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, g7, джо байден, владимир путин, сша