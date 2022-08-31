https://ria.ru/20220831/naftogaz-1813579031.html

"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам

"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам - РИА Новости, 31.08.2022

"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что получила разрешение держателей евробондов на заморозку выплат до 2026 года. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:40

2022-08-31T21:40

2022-08-31T21:40

украина

нафтогаз украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что получила разрешение держателей евробондов на заморозку выплат до 2026 года."Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, 77% инвесторов проголосовали "за" и согласились на предложение отсрочки выплат на 2 года. Таким образом компания может оплатить тело долга в размере 600 миллионов евро не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет выплачивать в 2024", - говорится на сайте "Нафтогаза Украины".В июле компания "Нафтогаз Украины" обратилась к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получила. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.

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украина, нафтогаз украины