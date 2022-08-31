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"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам - РИА Новости, 31.08.2022
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"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам
"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам - РИА Новости, 31.08.2022
"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что получила разрешение держателей евробондов на заморозку выплат до 2026 года. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:40
2022-08-31T21:40
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что получила разрешение держателей евробондов на заморозку выплат до 2026 года."Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, 77% инвесторов проголосовали "за" и согласились на предложение отсрочки выплат на 2 года. Таким образом компания может оплатить тело долга в размере 600 миллионов евро не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет выплачивать в 2024", - говорится на сайте "Нафтогаза Украины".В июле компания "Нафтогаз Украины" обратилась к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получила. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.
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украина, нафтогаз украины
Украина, Нафтогаз Украины
21:40 31.08.2022
 
"Нафтогаз" получил разрешение на заморозку выплат по евробондам

"Нафтогаз" сообщил о получении разрешения на заморозку выплат по евробондам до 2026 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что получила разрешение держателей евробондов на заморозку выплат до 2026 года.
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, 77% инвесторов проголосовали "за" и согласились на предложение отсрочки выплат на 2 года. Таким образом компания может оплатить тело долга в размере 600 миллионов евро не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет выплачивать в 2024", - говорится на сайте "Нафтогаза Украины".
В июле компания "Нафтогаз Украины" обратилась к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получила. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.
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