https://ria.ru/20220831/muzey-1813371075.html

Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве - РИА Новости, 31.08.2022

Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:40

2022-08-31T11:40

2022-08-31T13:28

культура

украина

киев

михаил булгаков

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.Ранее украинские СМИ сообщили, что с корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакову."Секретариат Национального союза писателей Украины заявил о недопустимости функционирования в Киеве Музея русского писателя М. Булгакова, который ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях. Вместо этого секретариат НСПУ предлагает создать музей выдающегося украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года", — говорится в сообщении на сайте союза писателей Украины.В союзе предлагают закрыть музей Булгакова, а все экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, киев, михаил булгаков, в мире, культура