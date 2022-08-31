https://ria.ru/20220831/muzey-1813371075.html
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве - РИА Новости, 31.08.2022
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:40
2022-08-31T11:40
2022-08-31T13:28
культура
украина
киев
михаил булгаков
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культура
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.Ранее украинские СМИ сообщили, что с корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакову."Секретариат Национального союза писателей Украины заявил о недопустимости функционирования в Киеве Музея русского писателя М. Булгакова, который ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях. Вместо этого секретариат НСПУ предлагает создать музей выдающегося украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года", — говорится в сообщении на сайте союза писателей Украины.В союзе предлагают закрыть музей Булгакова, а все экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, михаил булгаков, в мире, культура
Культура, Украина, Киев, Михаил Булгаков, В мире, Культура
11:40 31.08.2022 (обновлено: 13:28 31.08.2022)
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей писателя Михаила Булгакова в Киеве