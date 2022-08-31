19:31 31.08.2022 (обновлено: 19:36 31.08.2022)
Сербский муфтий: между православными и мусульманами Сербии агрессии нет
ВЛАДИКАВКАЗ, 31 авг – РИА Новости. Между представителями конфессий Сербии непонимания, агрессии и враждебности не существует, как бы этого ни хотели некоторые страны, заявил РИА Новости во вторник муфтий Духовного управления мусульман Сербии Мустафа Юсуфспахич.
"В Сербии не существует противостояния верующих, между правоверными и православными нет агрессии. У нас поликонфессиональная страна, в которой живут люди разных национальностей. Мы с уважением и очень бережно относимся к религиозным чувствам своих соотечественников", - сказал РИА Новости муфтий Сербии на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах".
Он отметил, что некоторым странам и их политическим деятелям выгодно представить Сербию, где якобы есть факты межрелигиозного противостояния.
"Но это совершенно не так. Я, представитель и председатель мусульманской конфессии Сербии, состою в общественной палате вместе с православным религиозным деятелем. Каждую неделю на телевидении нам предоставляется время для демонстрации передач на темы ислама. Есть и другие проекты, в том числе межконфессиональные форумы. Для всех граждан Сербии важно сохранить мир и благополучие нашей Родины", - сказал Юсуфспахич.
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Он также отметил, что опыт межконфессионально мира и согласия России для Сербии очень важен.
Научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" проходит 29-30 августа во Владикавказе на базе регионального Духовного управления мусульман. Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.
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