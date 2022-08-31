https://ria.ru/20220831/muftiy-1813555386.html

Сербский муфтий: между православными и мусульманами Сербии агрессии нет

Сербский муфтий: между православными и мусульманами Сербии агрессии нет - РИА Новости, 31.08.2022

Сербский муфтий: между православными и мусульманами Сербии агрессии нет

Между представителями конфессий Сербии непонимания, агрессии и враждебности не существует, как бы этого ни хотели некоторые страны, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:31

2022-08-31T19:31

2022-08-31T19:36

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религия

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ВЛАДИКАВКАЗ, 31 авг – РИА Новости. Между представителями конфессий Сербии непонимания, агрессии и враждебности не существует, как бы этого ни хотели некоторые страны, заявил РИА Новости во вторник муфтий Духовного управления мусульман Сербии Мустафа Юсуфспахич."В Сербии не существует противостояния верующих, между правоверными и православными нет агрессии. У нас поликонфессиональная страна, в которой живут люди разных национальностей. Мы с уважением и очень бережно относимся к религиозным чувствам своих соотечественников", - сказал РИА Новости муфтий Сербии на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах".Он отметил, что некоторым странам и их политическим деятелям выгодно представить Сербию, где якобы есть факты межрелигиозного противостояния."Но это совершенно не так. Я, представитель и председатель мусульманской конфессии Сербии, состою в общественной палате вместе с православным религиозным деятелем. Каждую неделю на телевидении нам предоставляется время для демонстрации передач на темы ислама. Есть и другие проекты, в том числе межконфессиональные форумы. Для всех граждан Сербии важно сохранить мир и благополучие нашей Родины", - сказал Юсуфспахич.Он также отметил, что опыт межконфессионально мира и согласия России для Сербии очень важен.Научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" проходит 29-30 августа во Владикавказе на базе регионального Духовного управления мусульман. Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

https://ria.ru/20220524/tserkov-1790383742.html

https://ria.ru/20211227/kosovo-1765698022.html

https://ria.ru/20210902/ugrozy-1748403776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сербия, россия, владикавказ, русская православная церковь, религия