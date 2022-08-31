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Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран - РИА Новости, 31.08.2022
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Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран
Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран
Реализация программ Союзного государства (СГ) дает серьезный эффект сотрудничества в области медицины России и Белоруссии, сообщил журналистам Союзного... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:01
2022-08-31T12:01
союзное государство
белоруссия
россия
медицина
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МИНСК, 31 авг- РИА Новости. Реализация программ Союзного государства (СГ) дает серьезный эффект сотрудничества в области медицины России и Белоруссии, сообщил журналистам Союзного государства директор Государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" (РНПЦ травматологи и ортопедии) Михаил Герасименко.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным комитетом СГ совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.По словам Герасименко, сотрудничество идёт не только в чисто теоретической, но и научной сфере, также проводится совместное хирургическое вмешательство.Он рассказал, что РНПЦ травматологи и ортопедии является ведущем центром Белоруссии и благодаря выполнению программы Союзного государства России и Белоруссии "Спинальные системы", активно сотрудничает с Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тёрнера.Герасименко подчеркнул, что внедрение в жизнь результатов программы СГ в лечебную работу позволит сократить срок лечения детей в 2-3 раза и снизить расходы на лечение (экономия до 140 тысяч долларов в год).Разработки уникальные, порой не имеющие аналогов в мире, что подтверждается патентами и инструкциями по применению новых методов оказания медпомощи.Данные разработки были внедрены в Белоруссии в прошлом году в РНПЦ, в текущем году они внедряются и в другие лечебные заведения.Всего за время выполнения программ СГ по новой технологии было прооперирована 29 детей с тяжелыми деформациями позвоночника, из них с применением спинальных систем - 18 пациентов.
https://ria.ru/20220830/meditsina-1813262872.html
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белоруссия, россия, медицина
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Медицина
12:01 31.08.2022
 

Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаДиректор Государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" (РНПЦ травматологи и ортопедии) Михаил Герасименко
Директор Государственного учреждения Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии (РНПЦ травматологи и ортопедии) Михаил Герасименко - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 авг- РИА Новости. Реализация программ Союзного государства (СГ) дает серьезный эффект сотрудничества в области медицины России и Белоруссии, сообщил журналистам Союзного государства директор Государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" (РНПЦ травматологи и ортопедии) Михаил Герасименко.
Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным комитетом СГ совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
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По словам Герасименко, сотрудничество идёт не только в чисто теоретической, но и научной сфере, также проводится совместное хирургическое вмешательство.
Он рассказал, что РНПЦ травматологи и ортопедии является ведущем центром Белоруссии и благодаря выполнению программы Союзного государства России и Белоруссии "Спинальные системы", активно сотрудничает с Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тёрнера.
"В рамках программы Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника" были разработаны уникальные методы диагностики и лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями позвоночника, а также имплантируемые спинальные системы", - отметил он.
Герасименко подчеркнул, что внедрение в жизнь результатов программы СГ в лечебную работу позволит сократить срок лечения детей в 2-3 раза и снизить расходы на лечение (экономия до 140 тысяч долларов в год).
Разработки уникальные, порой не имеющие аналогов в мире, что подтверждается патентами и инструкциями по применению новых методов оказания медпомощи.
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Данные разработки были внедрены в Белоруссии в прошлом году в РНПЦ, в текущем году они внедряются и в другие лечебные заведения.
Всего за время выполнения программ СГ по новой технологии было прооперирована 29 детей с тяжелыми деформациями позвоночника, из них с применением спинальных систем - 18 пациентов.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияМедицина
 
 
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