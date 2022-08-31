https://ria.ru/20220831/meditsina-1813378155.html

Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран

Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран - РИА Новости, 31.08.2022

Эксперт: программы СГ помогают активному развитию медицине двух стран

Реализация программ Союзного государства (СГ) дает серьезный эффект сотрудничества в области медицины России и Белоруссии, сообщил журналистам Союзного... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:01

2022-08-31T12:01

2022-08-31T12:01

союзное государство

белоруссия

россия

медицина

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МИНСК, 31 авг- РИА Новости. Реализация программ Союзного государства (СГ) дает серьезный эффект сотрудничества в области медицины России и Белоруссии, сообщил журналистам Союзного государства директор Государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" (РНПЦ травматологи и ортопедии) Михаил Герасименко.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным комитетом СГ совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.По словам Герасименко, сотрудничество идёт не только в чисто теоретической, но и научной сфере, также проводится совместное хирургическое вмешательство.Он рассказал, что РНПЦ травматологи и ортопедии является ведущем центром Белоруссии и благодаря выполнению программы Союзного государства России и Белоруссии "Спинальные системы", активно сотрудничает с Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тёрнера.Герасименко подчеркнул, что внедрение в жизнь результатов программы СГ в лечебную работу позволит сократить срок лечения детей в 2-3 раза и снизить расходы на лечение (экономия до 140 тысяч долларов в год).Разработки уникальные, порой не имеющие аналогов в мире, что подтверждается патентами и инструкциями по применению новых методов оказания медпомощи.Данные разработки были внедрены в Белоруссии в прошлом году в РНПЦ, в текущем году они внедряются и в другие лечебные заведения.Всего за время выполнения программ СГ по новой технологии было прооперирована 29 детей с тяжелыми деформациями позвоночника, из них с применением спинальных систем - 18 пациентов.

https://ria.ru/20220830/meditsina-1813262872.html

https://ria.ru/20220702/belorussiya-1799772829.html

белоруссия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, медицина