https://ria.ru/20220831/mariupol-1813543886.html
В Мариуполе российские саперы проверили школы перед началом учебного года
В Мариуполе российские саперы проверили школы перед началом учебного года - РИА Новости, 31.08.2022
В Мариуполе российские саперы проверили школы перед началом учебного года
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проверили школы Мариуполя перед 1 сентября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:53
2022-08-31T18:53
2022-08-31T19:38
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 31 авг – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проверили школы Мариуполя перед 1 сентября, передает корреспондент РИА Новости.Группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ проверили в Мариуполе 15 школ - обследовали пришкольные территории, аллеи и дороги, по которым школьники будут идти на занятия. Для этой работы привлекали не только личный состав, но и мобильные инженерные комплексы разминирования.Кроме того, помещения школ были осмотрены собаками минно-розыскной службы. Труднодоступные места обследовались эндоскопом и досмотровыми робототехническими комплексами..
https://ria.ru/20220828/mariupol-1812728468.html
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в мире, мариуполь, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы РФ
18:53 31.08.2022 (обновлено: 19:38 31.08.2022)
В Мариуполе российские саперы проверили школы перед началом учебного года
Саперы ВС России проверили 15 школ Мариуполя перед Первым сентября