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Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС
МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:50
2022-08-31T09:22
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
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владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси."Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю", — заявил он.Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, россия, энергодар, киев, оон
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Россия, Энергодар, Киев, ООН
08:50 31.08.2022 (обновлено: 09:22 31.08.2022)
 
Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что надеется организовать постоянную миссию на ЗАЭС

© AFP 2022 / Sergei ChuzavkovСотрудник инспекционной группы МАГАТЭ возле отеля Hyatt в Киеве перед отправкой на Запорожскую АЭС
Сотрудник инспекционной группы МАГАТЭ возле отеля Hyatt в Киеве перед отправкой на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.
"Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю", — заявил он.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
06:46
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС
Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС.
Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Делегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 21:31Специальная военная операция на Украине
ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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В миреМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийРоссияЭнергодарКиевООН
 
 
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