https://ria.ru/20220831/magate-1813321215.html

Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МАГАТЭ намерен организовать постоянную миссию на ЗАЭС

МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:50

2022-08-31T08:50

2022-08-31T09:22

в мире

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

владимир зеленский

россия

энергодар

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси."Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю", — заявил он.Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/magate-1813311796.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, россия, энергодар, киев, оон