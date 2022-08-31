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Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов - РИА Новости, 31.08.2022
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Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов
Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов - РИА Новости, 31.08.2022
Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов
Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:51
2022-08-31T18:05
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов ..., являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в документе.Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.
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экономика, правительство рф
Экономика, Правительство РФ
17:51 31.08.2022 (обновлено: 18:05 31.08.2022)
 
Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов

Правительство запретило вывозить лом драгоценных металлов до конца февраля 2023 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов ..., являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в документе.
Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.
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