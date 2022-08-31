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Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов
Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов - РИА Новости, 31.08.2022
Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов
Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:51
2022-08-31T17:51
2022-08-31T18:05
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов ..., являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в документе.Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.
https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, правительство рф
Экономика, Правительство РФ
17:51 31.08.2022 (обновлено: 18:05 31.08.2022)
Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов
Правительство запретило вывозить лом драгоценных металлов до конца февраля 2023 года