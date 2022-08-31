https://ria.ru/20220831/lom-1813519162.html

Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов

Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов - РИА Новости, 31.08.2022

Правительство временно запретило вывозить лом драгоценных металлов

Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:51

2022-08-31T17:51

2022-08-31T18:05

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов ..., являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в документе.Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, правительство рф