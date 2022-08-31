https://ria.ru/20220831/liviya-1813291882.html
Россия призвала ливийских лидеров вернуться к диалогу
Россия призвала ливийских лидеров вернуться к диалогу - РИА Новости, 31.08.2022
Россия призвала ливийских лидеров вернуться к диалогу
Россия призывает лидеров в Ливии вернуться к диалогу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:05
2022-08-31T00:05
2022-08-31T00:19
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ООН, 31 авг - РИА Новости. Россия призывает лидеров в Ливии вернуться к диалогу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ожесточенные столкновения, которые продолжались в центре Триполи несколько дней, прекратились в субботу вечером после того, как войска на стороне премьер-министра Правительства национального единства Абдельхамида Дбейбы взяли под контроль районы под властью группировок на стороне назначенного парламентом на востоке страны премьером Фатхи Башаги."В результате боевых действий погибли десятки человек, сотни получили ранения. Сейчас обстановка хоть и стабилизировалась, но в любой момент можно ждать очередного витка насилия", - сказал Небензя.По его словам, Россия категорически не приемлет любые шаги, ведущие к дальнейшей эскалации в Ливии. "Призываем ливийских лидеров вернуться к диалогу", - отметил он.
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в мире, россия, ливия, триполи, василий небензя, оон
В мире, Россия, Ливия, Триполи, Василий Небензя, ООН
00:05 31.08.2022 (обновлено: 00:19 31.08.2022)
Россия призвала ливийских лидеров вернуться к диалогу
Небензя: Россия не приемлет шаги, ведущие к эскалации в Ливии, и призывает к диалогу