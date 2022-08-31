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Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова
Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова - РИА Новости, 31.08.2022
Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова
Глава МВД Сербии Александр Вулин снова осудил негативное заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович в адрес главы МИД РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:48
2022-08-31T19:51
в мире
сергей лавров
александр вулин
россия
сербия
москва
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БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин снова осудил негативное заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.Михайлович ранее заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы представляет его как несуществующую сербскую поддержку спецоперации на Украине. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву. На встрече с ним в минувший понедельник Лавров отметил, что Россия и Сербия последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".В МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией и заявления российских официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном."Сергей Лавров - друг Сербии, этот грех ему особенно не прощают некоторые министры, или как сейчас модно говорить "министерки", в правительстве Сербии. Лаврова критикуют за то, что сербское невведение санкций против РФ он трактует как поддержку конфликту на Украине, но никто не цитирует его заявление. Ложь повторяется и повторяется, и ни одно опровержение или здравый рассудок не могут ее прекратить", - цитирует ведомство Вулина.По его словам, даже опровержения МИД РФ недостаточны, чтобы остановить искажение информации."Заявление Лаврова, где он злоупотребляет Сербией, не существует, зато есть много заявлений друзей "министерки", в которых они требуют, чтобы Сербия признала так называемое Косово, отказалась от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине - ред.), признала геноцид в Сребренице, сформировала правительство по меркам посольств, провела гей-парад вопреки решению госорганов. Такие заявления есть, но нет рассерженных реакций "министерки", чей гнев зарезервирован только для друзей Сербии", - подчеркнул глава МВД.Вулин указал 24 августа, что глава МИД России всегда поступал как друг Сербии, уважает ее позицию и "никогда не пытался изменить или перенаправить нашу политику, чего нельзя сказать о друзьях госпожи Михайлович".
https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html
https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html
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в мире, сергей лавров, александр вулин, россия, сербия, москва
В мире, Сергей Лавров, Александр Вулин, Россия, Сербия, Москва
19:48 31.08.2022 (обновлено: 19:51 31.08.2022)
 
Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова

Глава МВД Сербии Вулин осудил заявление вице-премьера Михайловича в адрес Лаврова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин снова осудил негативное заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Михайлович ранее заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы представляет его как несуществующую сербскую поддержку спецоперации на Украине. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву. На встрече с ним в минувший понедельник Лавров отметил, что Россия и Сербия последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:09
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
В МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией и заявления российских официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном.
"Сергей Лавров - друг Сербии, этот грех ему особенно не прощают некоторые министры, или как сейчас модно говорить "министерки", в правительстве Сербии. Лаврова критикуют за то, что сербское невведение санкций против РФ он трактует как поддержку конфликту на Украине, но никто не цитирует его заявление. Ложь повторяется и повторяется, и ни одно опровержение или здравый рассудок не могут ее прекратить", - цитирует ведомство Вулина.
По его словам, даже опровержения МИД РФ недостаточны, чтобы остановить искажение информации.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 00:31
Вучич упрекнул Запад из-за Косово
"Заявление Лаврова, где он злоупотребляет Сербией, не существует, зато есть много заявлений друзей "министерки", в которых они требуют, чтобы Сербия признала так называемое Косово, отказалась от Республики СербскойБоснии и Герцеговине - ред.), признала геноцид в Сребренице, сформировала правительство по меркам посольств, провела гей-парад вопреки решению госорганов. Такие заявления есть, но нет рассерженных реакций "министерки", чей гнев зарезервирован только для друзей Сербии", - подчеркнул глава МВД.
Вулин указал 24 августа, что глава МИД России всегда поступал как друг Сербии, уважает ее позицию и "никогда не пытался изменить или перенаправить нашу политику, чего нельзя сказать о друзьях госпожи Михайлович".
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово
 
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