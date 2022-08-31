19:48 31.08.2022 (обновлено: 19:51 31.08.2022)
Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова
Глава МВД Сербии Вулин осудил заявление вице-премьера Михайловича в адрес Лаврова
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин снова осудил негативное заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Михайлович ранее заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы представляет его как несуществующую сербскую поддержку спецоперации на Украине. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву. На встрече с ним в минувший понедельник Лавров отметил, что Россия и Сербия последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".
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"Сергей Лавров - друг Сербии, этот грех ему особенно не прощают некоторые министры, или как сейчас модно говорить "министерки", в правительстве Сербии. Лаврова критикуют за то, что сербское невведение санкций против РФ он трактует как поддержку конфликту на Украине, но никто не цитирует его заявление. Ложь повторяется и повторяется, и ни одно опровержение или здравый рассудок не могут ее прекратить", - цитирует ведомство Вулина.
По его словам, даже опровержения МИД РФ недостаточны, чтобы остановить искажение информации.
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"Заявление Лаврова, где он злоупотребляет Сербией, не существует, зато есть много заявлений друзей "министерки", в которых они требуют, чтобы Сербия признала так называемое Косово, отказалась от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине - ред.), признала геноцид в Сребренице, сформировала правительство по меркам посольств, провела гей-парад вопреки решению госорганов. Такие заявления есть, но нет рассерженных реакций "министерки", чей гнев зарезервирован только для друзей Сербии", - подчеркнул глава МВД.
Вулин указал 24 августа, что глава МИД России всегда поступал как друг Сербии, уважает ее позицию и "никогда не пытался изменить или перенаправить нашу политику, чего нельзя сказать о друзьях госпожи Михайлович".