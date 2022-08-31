https://ria.ru/20220831/lavrov-1813559317.html

Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова

Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МВД Сербии осудил выпад вице-премьера в адрес Лаврова

Глава МВД Сербии Александр Вулин снова осудил негативное заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович в адрес главы МИД РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:48

2022-08-31T19:48

2022-08-31T19:51

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БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин снова осудил негативное заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.Михайлович ранее заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы представляет его как несуществующую сербскую поддержку спецоперации на Украине. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву. На встрече с ним в минувший понедельник Лавров отметил, что Россия и Сербия последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".В МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией и заявления российских официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном."Сергей Лавров - друг Сербии, этот грех ему особенно не прощают некоторые министры, или как сейчас модно говорить "министерки", в правительстве Сербии. Лаврова критикуют за то, что сербское невведение санкций против РФ он трактует как поддержку конфликту на Украине, но никто не цитирует его заявление. Ложь повторяется и повторяется, и ни одно опровержение или здравый рассудок не могут ее прекратить", - цитирует ведомство Вулина.По его словам, даже опровержения МИД РФ недостаточны, чтобы остановить искажение информации."Заявление Лаврова, где он злоупотребляет Сербией, не существует, зато есть много заявлений друзей "министерки", в которых они требуют, чтобы Сербия признала так называемое Косово, отказалась от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине - ред.), признала геноцид в Сребренице, сформировала правительство по меркам посольств, провела гей-парад вопреки решению госорганов. Такие заявления есть, но нет рассерженных реакций "министерки", чей гнев зарезервирован только для друзей Сербии", - подчеркнул глава МВД.Вулин указал 24 августа, что глава МИД России всегда поступал как друг Сербии, уважает ее позицию и "никогда не пытался изменить или перенаправить нашу политику, чего нельзя сказать о друзьях госпожи Михайлович".

https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html

https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html

https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html

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в мире, сергей лавров, александр вулин, россия, сербия, москва