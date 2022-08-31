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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей - РИА Новости, 31.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей
Валюта РФ снизилась в среду: доллар поднялся до 60,23 рубля, евро – до 60,45 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:24
2022-08-31T19:24
2022-08-31T19:24
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Валюта РФ снизилась в среду: доллар поднялся до 60,23 рубля, евро – до 60,45 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,23 рубля, евро - на 45 копеек, до 60,45 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Валюта, Динамика курсов валют, Россия, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, Доллар, евро, Московская биржа, Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 31 августа вырос до 60,23 рубля, евро — до 60,45