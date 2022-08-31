https://ria.ru/20220831/kurs-1813467125.html

Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля

Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля - РИА Новости, 31.08.2022

Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 12,91 копейки - до 60,2386 рубля, курс евро - на 36,11 копейки, до 60,2141 рубля,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

цены на нефть

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 12,91 копейки - до 60,2386 рубля, курс евро - на 36,11 копейки, до 60,2141 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, московская биржа