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Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля - РИА Новости, 31.08.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 12,91 копейки - до 60,2386 рубля, курс евро - на 36,11 копейки, до 60,2141 рубля,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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экономика
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московская биржа
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 12,91 копейки - до 60,2386 рубля, курс евро - на 36,11 копейки, до 60,2141 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
16:13 31.08.2022 (обновлено: 16:14 31.08.2022)
Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 60,24 рубля, евро — до 60,21