https://ria.ru/20220831/kosovo-1813568084.html

На границе Сербии и Косово появились таблички о признании документов

На границе Сербии и Косово появились таблички о признании документов - РИА Новости, 31.08.2022

На границе Сербии и Косово появились таблички о признании документов

В Сербии на КПП "Ярине" на административной линии с самопровозглашенным Косово появились официальные таблички о признании Белградом документов, выпущенных... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:31

2022-08-31T20:31

2022-08-31T20:31

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КПП "ЯРИНЕ" (Сербия), 31 августа - РИА Новости. В Сербии на КПП "Ярине" на административной линии с самопровозглашенным Косово появились официальные таблички о признании Белградом документов, выпущенных Приштиной, передает корреспондент РИА Новости.Таблички выполнены на английском и сербском языках."Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово) производится исключительно из практических соображений - ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году", - говорится в разъяснении. В нем также отмечается, что данный шаг не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН номер 1244.На КПП сохраняется спокойная обстановка, пункт работает в штатном режиме. С сербской стороны его охраняет полиция, они беспрепятственно пропускают машины как с сербскими номерами, так и с номерами, выданными Приштиной.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление властями Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась в июле из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц, то есть до 1 сентября. Накануне этой даты переговоры между Белградом и Приштиной возобновились. По их итогам Приштина продлила срок перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии, на косовские номерные знаки до 31 октября.Сейчас косовские сербы, в основном на севере региона, используют автомобильные номера, выданные властями Сербии. Помимо цифр и синей полосы с кодом "SRB" эти номера маркированы буквами КМ. Данная аббревиатура означает город Косовска Митровица, но часто трактуется и как "Косово и Метохия" – официальное название автономного края по сербской конституции.

https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html

https://ria.ru/20220830/serbiya-1813115635.html

косово

приштина

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в мире, александр вучич, косово, приштина, сербия, совет безопасности оон