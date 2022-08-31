https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813446012.html
В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу
В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 31.08.2022
В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 октября включительно, сообщает информационный центр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:19
2022-08-31T15:19
2022-08-31T15:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
александр моор
тюменская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 октября включительно, сообщает информационный центр регионального правительства.Заболеваемость коронавирусом в регионе растет в течение семи недель, по данным местного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано 5385 случаев – на 56% выше уровня предыдущей недели."Тюменская область продлевает ковидные ограничения до 1 октября. Такое решение принял региональный оперативный штаб", - следует из сообщения информцентра.Губернатор Александр Моор призвал жителей региона не пропускать ревакцинацию от COVID-19, а также рекомендовал соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей, сообщили в информцентре.По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в области выявлено 926 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии - 208 262), в том числе у 151 ребенка, 447 человек выздоровели (за весь период - 195 575) по меднаблюдением 7700 человек. Из 160 коек для коронавирусных больных свободны 28.
https://ria.ru/20220831/covid-19-1813434046.html
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, александр моор, тюменская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Тюменской области продлили до 1 октября ограничения из-за COVID-19