https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813391470.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2136 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:36

2022-08-31T12:36

2022-08-31T12:37

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2136 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1073 человека.

https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html

россия

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, московская область (подмосковье)