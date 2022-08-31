https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813391470.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2136 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:36
2022-08-31T12:36
2022-08-31T12:37
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2136 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1073 человека.
https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html
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здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Россия, Московская область (Подмосковье)
12:36 31.08.2022 (обновлено: 12:37 31.08.2022)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 2136 новых случаев COVID-19, умерли 3 человека