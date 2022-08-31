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В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2022
В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19
Более 46,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:03
2022-08-31T11:03
2022-08-31T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 46,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 4 232 человека, на 9,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах, снижение - в 48 регионах страны, ситуация не изменилась в трех субъектах."Выздоровело за сутки 39 054 человека, или на 6,3% больше в сравнении с 30 августа 2022 г. Выявлено 46 321 новый случай COVID-19.Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия, Общество, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 46 321 случай COVID-19, выздоровели 39 054, умерли 92 человека