https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813355902.html

В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2022

В России за сутки госпитализировали 4232 пациента с COVID-19

Более 46,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:03

2022-08-31T11:03

2022-08-31T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 46,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 4 232 человека, на 9,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах, снижение - в 48 регионах страны, ситуация не изменилась в трех субъектах."Выздоровело за сутки 39 054 человека, или на 6,3% больше в сравнении с 30 августа 2022 г. Выявлено 46 321 новый случай COVID-19.Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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