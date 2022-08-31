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Песков рассказал, какие книги прочитал за последнее время - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков рассказал, какие книги прочитал за последнее время
Песков рассказал, какие книги прочитал за последнее время - РИА Новости, 31.08.2022
Песков рассказал, какие книги прочитал за последнее время
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отпуске с удовольствием читал "Персидские рассказы" Монтескье, а до этого "получил истинное... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:36
2022-08-31T12:36
общество
дмитрий песков
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отпуске с удовольствием читал "Персидские рассказы" Монтескье, а до этого "получил истинное наслаждение" от книги министра обороны Сергея Шойгу "Про вчера": он отметил, что это, наверное, самое необычное, что он читал за последнее время, и очень ее рекомендует."Мне сказали, что вот (за) тот вопрос, который понравится больше всего, нужно подарить книжку. Я не могу подарить книжку, которую я сейчас читаю. Вы знаете, я был в отпуске недельку, там чуть больше. И я начал читать Монтескье. "Персидские рассказы". Это вот мне одна коллега дала", - сказал он на просветительском марафоне "Знание". По словам Пескова, эта книга "скорее для отпуска, она не для рабочей атмосферы". "Я ее не дочитал и не знаю, смогу ли ее продолжить в такой в повседневной жизни. Но, наверное, смогу. Но в отпуске читалось просто с наслаждением", - добавил пресс-секретарь президента России.Он рассказал также, что до этого прочитал книгу главы Минобороны Сергея Шойгу и именно ее хочет подарить. Песков добавил, что хочет подарить ее "в ответ" молодому человеку, который на марафоне подарил ему книгу о йоге. Песков принял подарок и пообещал передать его жене, пояснив, что он йогу не любит, а жена любит."Я получил истинное наслаждение от прочтения совсем недавно книги нашего министра обороны Сергея Шойгу", - признался он. Песков отметил, что не знает, были ли у Шойгу книги до этого, но книга "Про вчера" произвела на него впечатление. "Это очень легкий жанр. Необычный жанр. Это такие путевые какие-то заметки, рассуждения, микрорассказы. Но это, наверное, самое необычное, что я читал за последнее время. Очень рекомендую", - сказал Песков.Он также порекомендовал искать в книжных магазинах библиотеку Сбербанка - подборку лучших книг о бизнесе, развитии внутреннего потенциала и самосовершенствовании. "Они собрали феноменальную библиотеку. Я над ней бьюсь уже два года. Что-то читать невозможно, что-то сложно, вот заставляет выходить из зоны комфорта… Но это то, что нужно, для того, чтобы стать образованным человеком в нашей современной жизни", - сказал Песков.
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общество, дмитрий песков, россия, сергей шойгу
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Сергей Шойгу
12:36 31.08.2022
 
Песков рассказал, какие книги прочитал за последнее время

Песков заявил, что получил удовольствие от книги Сергея Шойгу "Про вчера"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне Знание - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отпуске с удовольствием читал "Персидские рассказы" Монтескье, а до этого "получил истинное наслаждение" от книги министра обороны Сергея Шойгу "Про вчера": он отметил, что это, наверное, самое необычное, что он читал за последнее время, и очень ее рекомендует.
"Мне сказали, что вот (за) тот вопрос, который понравится больше всего, нужно подарить книжку. Я не могу подарить книжку, которую я сейчас читаю. Вы знаете, я был в отпуске недельку, там чуть больше. И я начал читать Монтескье. "Персидские рассказы". Это вот мне одна коллега дала", - сказал он на просветительском марафоне "Знание". По словам Пескова, эта книга "скорее для отпуска, она не для рабочей атмосферы". "Я ее не дочитал и не знаю, смогу ли ее продолжить в такой в повседневной жизни. Но, наверное, смогу. Но в отпуске читалось просто с наслаждением", - добавил пресс-секретарь президента России.
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Он рассказал также, что до этого прочитал книгу главы Минобороны Сергея Шойгу и именно ее хочет подарить. Песков добавил, что хочет подарить ее "в ответ" молодому человеку, который на марафоне подарил ему книгу о йоге. Песков принял подарок и пообещал передать его жене, пояснив, что он йогу не любит, а жена любит.
"Я получил истинное наслаждение от прочтения совсем недавно книги нашего министра обороны Сергея Шойгу", - признался он. Песков отметил, что не знает, были ли у Шойгу книги до этого, но книга "Про вчера" произвела на него впечатление. "Это очень легкий жанр. Необычный жанр. Это такие путевые какие-то заметки, рассуждения, микрорассказы. Но это, наверное, самое необычное, что я читал за последнее время. Очень рекомендую", - сказал Песков.
Он также порекомендовал искать в книжных магазинах библиотеку Сбербанка - подборку лучших книг о бизнесе, развитии внутреннего потенциала и самосовершенствовании. "Они собрали феноменальную библиотеку. Я над ней бьюсь уже два года. Что-то читать невозможно, что-то сложно, вот заставляет выходить из зоны комфорта… Но это то, что нужно, для того, чтобы стать образованным человеком в нашей современной жизни", - сказал Песков.
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