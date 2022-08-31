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В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного ЖК

В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного ЖК - РИА Новости, 31.08.2022

В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного ЖК

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду вручил ключи от новых квартир дольщикам ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:04

2022-08-31T19:04

2022-08-31T19:04

нижегородская область

общество

нижний новгород

нижегородская область

жилье

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду вручил ключи от новых квартир дольщикам ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Строительство жилого комплекса, начатое в 2016 году, было остановлено на уровне котлована. Первоначальный застройщик был признан банкротом. Механизм достройки проблемного объекта был разработан при активном участии правительства Нижегородской области."Новому застройщику предоставили компенсационный земельный участок с условием: начать освоение участка инвестор сможет только после восстановления граждан в правах. Завершение строительства ЖК "Университетский" позволило восстановить права около 80 дольщиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что по такой же схеме уже достроен проблемный дом на Деловой и ЖК "Пражский квартал" на Большой Печерской в Нижнем Новгороде."Каждый такой объект – это отдельная история. Когда приезжаю и общаюсь с людьми, то кажется, что эмоциональная усталость помешает им получить положительные эмоции. Но люди все равно счастливы, что, наконец, эти мытарства закончились", - цитирует пресс-служба слова Никитина.ЖК "Университетский" был введен в эксплуатацию 29 июля 2022 года. Общая жилая площадь дома с подземной парковкой превышает 10,7 тысячи квадратных метров."Объект достаточно крупный, в доме 284 квартиры. 78 дольщиков успели приобрести жилье до банкротства застройщика, а шесть лет назад стройка остановилась. Завершение строительства осуществлял привлеченный регионом инвестор. Качество работ достойное", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.Никитин и Тимофеев обсудили совместную работу по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в регионе. По словам Никитина, это была "одна из самых застарелых масштабных проблем в области". Почти 7 тысяч человек в регионе пострадали от действий недобросовестных застройщиков - их дома остались недостроенными, застройщики обанкротились."Сразу начали выстраивать работу системно: приняли дорожные карты, разработали и внедрили несколько механизмов помощи обманутым дольщикам, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета. Я очень благодарен Фонду развития территорий - только благодаря его работе и поддержке федерального правительства удалось настолько масштабно, быстро и эффективно запустить эту программу. Наша общая задача – в 2023 году завершить все долгострои и перевернуть эту страницу в истории региона", - подчеркнул Никитин.Как отметил Тимофеев, до конца 2022 года ключи от долгожданных квартир получат около тысячи человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, нижний новгород, нижегородская область, жилье, россия, глеб никитин