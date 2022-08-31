https://ria.ru/20220831/kiev-1813477633.html

В Киеве ввели комендантский час для ресторанов

В Киеве ввели комендантский час для ресторанов - РИА Новости, 31.08.2022

В Киеве ввели комендантский час для ресторанов

В Киеве заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22.00, об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Киеве заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22.00, об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник."С 1 сентября заведения общественного питания должны закрываться не позже 22:00. Известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно неуклонно соблюдать, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.Он добавил, что город живет в условиях военного положения, "расслабляться рано".В настоящее время комендантский час в столице действует с 23.00 до 05.00, запрещено находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом без пропуска или пешком.

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