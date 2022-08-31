https://ria.ru/20220831/kazachestvo-1813472914.html

Край высокой казачьей культуры

Край высокой казачьей культуры - РИА Новости, 31.08.2022

Край высокой казачьей культуры

Для того чтобы узнать, кто такие современные казаки, познакомиться с их традициями, культурой, образом жизни и развенчать мифы о казачестве, сложившиеся в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

российское казачество

российское казачество

кубанское казачье войско

краснодарский край

тамань (станица)

краснодар

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Для того чтобы узнать, кто такие современные казаки, познакомиться с их традициями, культурой, образом жизни и развенчать мифы о казачестве, сложившиеся в общественном сознании, лучше всего отправиться в Краснодарский край – регион, неразрывно связанный с казаками. А о том, что именно стоит посмотреть в первую очередь, читайте в материале РИА Новости.Конвой Его Императорского ВеличестваОдной из ярких достопримечательностей Краснодара и гордостью казаков является возрожденный в 2006 году церемониал почетного караула Кубанского казачьего войска "Час славы Кубани".Каждое воскресенье, а также в праздничные дни с весны до осени на Казачьей площади почетный караул возлагает цветы к памятнику основательнице города Екатерине II и парадом проходит по центральной улице до здания краевой администрации.Истоки этой традиции восходят к истории Собственного Его Императорского Величества Конвоя, возникшего в начале XIX века и состоявшего почти полностью из лучших воинов Кубанского и Терского казачьих войск, на которых была возложена не только охранная, но и почетная церемониальная служба, рассказывает командир пешей группы почетного караула, подъесаул Алексей Глущенко."Если говорить о памятнике Екатерине II, который большевики снесли в 1920 году, то на старых фотографиях видно, что здесь несли службу казаки Кубанского войска, стоял почетный караул. И как памятник воссоздан на том же месте, в том же самом виде, так и мы сейчас дежурим там же, где стояли наши предки", – добавляет он.Караул и церемониал, возрождать которые 16 лет назад начал небольшой коллектив из дюжины казаков, со временем превратились в масштабное шествие с участием духового оркестра и дефиле конной группы, которые собирали толпы зрителей. К сожалению, в период пандемии такие массовые мероприятия оказались под запретом, однако и сейчас церемония проходит регулярно, хоть и в сокращенном виде."До пандемии на церемониал приходило посмотреть очень много людей, он был как визитная карточка города, и когда церемониал прекратился, многие еще в течение долгого времени спрашивали, когда он начнется вновь. Сейчас пока все проходит в усеченном виде, без конной группы, но надеемся, что ситуация изменится и будем проводить его как раньше, в большом составе. Это очень красиво", – говорит Глущенко.К слову, увидеть казаков из почетного караула можно не только во время "Часа славы Кубани". Они также сопровождают все официальные региональные мероприятия Краснодарского края и многие мероприятия федерального уровня, главное из которых – парад Победы на Красной площади, ведь только казаки Кубанского казачьего войска принимают в нем участие.Исторические землиЕсли хочется своими глазами увидеть воссозданную историческую станицу и полностью окунуться в быт казаков позапрошлого века, нужно отправляться на берег Азовского моря, в Тамань – туда, где начиналась история кубанского казачества и всего Краснодарского края.Выставочный комплекс, этнографический парк или, как называют местные, этностаница "Атамань" расположена на том месте, где 230 лет назад 25 августа 1792 года запорожские казаки впервые высадились на земли, подаренные им Екатериной II за верную службу и отвагу в сражениях на южных рубежах империи. Кстати, оригинал пожалованных императрицей Черноморскому войску регалий и грамоты можно увидеть в Музее имени Фелицына, расположенном в центре Краснодара."Атамань" – изначально проект министерства культуры Краснодарского края, но, как подчеркивают в Кубанском казачьем войске, как когда-то казаки строили всем миром хаты, так и сейчас этническую станицу возводили силами местных общин. Казаки из каждого муниципалитета региона – а их границы и сейчас практически совпадают с историческим делением Кубани – строили подворья с учетом своих традиций, и делалось это неспроста."У нас даже станица от станицы отличается, потому что заселение шло разнообразными казаками. Есть традиции идентичные по всему краю, но есть везде и свои особенности: например, в одной станице песню так поют, а в другой могут чуть иначе, эти так балакают, а те по-другому. Поэтому участниками были все районы и крупные города края. Сделано это для того, чтобы мы не забывали, кто мы и откуда, чтобы мы помнили свои традиции и обычаи, чтобы сохранить казачество на территории Кубани", – объясняет Светлана Николаевна, старший смотритель музея "Атамань".В этностанице можно не только перенестись на столетия назад, увидеть типичные дома, подворья и подлинную обстановку казачьего быта, но и попробовать покосить траву, вспахать поле, смолотить зерно и выковать подковы и оружие, как это делали 200 лет назад жители Кубани.По словам смотрителей, в будни здесь не очень многолюдно и можно в тишине погулять по территории, переходя от дома к дому, а в выходные в этнопарке проходят фестивали кубанского гостеприимства: подворья заполняются фольклорными ансамблями, приезжающими из разных уголков региона, которые встречают гостей хлебом-солью, водят хороводы, также открываются ремесленные мастерские и сувенирные лавки, и станица шумно гуляет на радость туристам.Кроме того, в рамках фестивалей, приуроченных к крупным историческим датам, на ипподроме "Атамани" казаки Кубанского казачьего войска демонстрируют мастерство верховой езды, показывая и элементы выездки, и джигитовку, и фрагменты реконструкции казачьего боя, и другие сложнейшие трюковые элементы.К слову, ближайшие масштабные празднования, приуроченные к юбилею высадки казаков на Кубанской земле, начнутся в станице Тамань и в выставочном комплексе "Атамань" 24 сентября.Но при всей своей туристической направленности "Атамань" важна и самим казакам. Она дает возможность сохранять историю и традиции и при этом развивать казачество в современных реалиях, считает председатель контрольно-ревизионной комиссии Кубанского казачьего войска, профессор КубГУ и потомственный казак Анатолий Кизим."Мы здесь, на Кубани, являемся реестровыми казаками в основной своей массе и несем государственную службу. А этот комплекс – одна из веточек приобщения казачества к экономике, потому что мы должны оправдывать и свои затраты. И потому мы у казаков занимаемся развитием экономики, многих сейчас отправляем на обучение в вузы, техникумы. Ведь казак современный должен учиться, мудреть и двигаться дальше", – говорит он.

краснодарский край

тамань (станица)

краснодар

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Традиции кубанского казачества Выступление казачьего хора, церемониал почетного караула Кубанского войска, фестиваль гостеприимства в этнографическом комплексе «Атамань» и показательные выступления наездников – собрали в нашем видео наиболее яркие элементы кубанской казачьей культуры. 2022-08-31T16:33 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, кубанское казачье войско, краснодарский край, тамань (станица), краснодар