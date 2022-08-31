https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

Россия вновь сражается со старым смертельным врагом

Россия вновь сражается со старым смертельным врагом - РИА Новости, 31.08.2022

Россия вновь сражается со старым смертельным врагом

Уникальный случай выпал на нашу долю — увидеть, что было бы, если бы деды не отвоевали нашу землю. История, как известно, не знает сослагательного наклонения,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:00

2022-08-31T13:34

украина

россия

европа

в мире

авторы

неонацизм

национализм

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4aed2bdfaf8b9e849a39ab87a31d69a.jpg

Уникальный случай выпал на нашу долю — увидеть, что было бы, если бы деды не отвоевали нашу землю. История, как известно, не знает сослагательного наклонения, но, видимо, слишком многие ныли и мечтали о том, как "мы пили бы баварское", если бы в 1941 году спокойно сдались Гитлеру. И история решила: а давайте, уговорили, возвращайтесь в прошлое, если уж так хотите. И все мы теперь немножечко попаданцы, хотели мы того или нет, — современники, провалившиеся в эпоху наших дедов и прадедов, в эпоху борьбы с нацизмом.Началось не вчера. Вы же помните эти скандальные опросы-забросы, целью которых было зондирование и одновременно формирование общественного мнения на тему, что "стоило сдать блокадный Ленинград, чтобы спасти тысячи жизней". Сдаешь город врагу — спасаешь, пьешь баварское. Держишь оборону — убиваешь мирных людей, не Гитлер, а ты, сражающийся солдат. Подлая, невыносимо гнусная манипуляция, которая подменяет образ врага на доброго, участливого дядю. Немцы-то, немцы, эта культурная нация, нация Гете и Шиллера, и накормила бы, и напоила, и работу и кров дала. Простой обыватель уцелел бы.Идеальная логика предателей, прекрасно изложенная в советском сериале 70-х годов "Рожденные революцией". Слова все те же, знакомые."Значит, спокойно сидите по своим квартирам и ждите. Немцы никого не тронут. Вы простые люди. С вас выжимали все соки. Вы кто? Коммунист, чекист? Зачем же уходить в неизвестность, на верную смерть. Немцы придут — дадут всем работу.Немцы — это культурная нация, передовая, цивилизованная, вся история человечества связана с ними".В фильме так говорил провокатор.Ничего нового, впрочем. Аналогичное в "Братьях Карамазовых" говорит Павел Смердяков. "В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с".Обыватель формата "Смердяков" обычно так устроен, что у него память куриная и интеллект не больше наперстка. Поэтому он не в состоянии понять прочитанное, сделать выводы из книг, фильмов и документов. Нет, сколько ни показывай печи Майданека идиоту, он все равно будет бредить цивилизованной нацией, которая, если доведется, победит нецивилизованную, его собственную, его самого.И мы опять стоим на той же черте.Как мы знаем, история повторяется второй раз в виде фарса и в третий раз — для тупых. Стадию фарса проехали быстро, почти не начиная: пара захлебнувшихся майданов, введение русских в статус неграждан в Прибалтике, шествия эсэсовцев в странах неонацистских шпротных этнократий, возмутительные в своем абсурде и смехотворности, наглости и антиисторичности заявления евробюрократии по поводу того, что Сталин равен Гитлеру и СССР виновен во Второй мировой войне наравне с рейхом, обвинения в послевоенной оккупации Европы. Но то, что мы воспринимали фарсом, историческим пиаром на костях, которым занимались европейские и российские мерзавцы, называющие себя почему-то либералами, оказалось прелюдией к трагедии.И вот мы наблюдаем, что происходит в странах и краях, оставленных нашими. Там, где Россия добровольно и мирно ушла или поделилась своим — землей, промышленностью, народом, произведениями искусства, открытиями, инфраструктурой. Ушла, оставила. По вражеской версии — проиграла, отступила. Они считают эти земли и края отвоеванными в холодной войне. И теперь они делают там все, что считали нужным.Вспомним прекраснодушные всхлипы либералов и всяких "антиимперцев" о том, что не надо в День Победы парада, салюта, концертов, надо скорбеть, каяться и тихо чтить павших. Тех самых, чьими "трупами закидали", по выражению смердяковцев, врага. Не нравится празднование победы над нацизмом в России? Извольте полюбоваться на альтернативные мероприятия в Прибалтике, на осквернение могил — когда из земли в прямом смысле выкорчевывают наших дедов, останки наших великих победителей, святые солдатские косточки. Как вам такая версия истории? Теперь хорошо?Не нравится советская монументальная пропаганда, слишком много поставили памятников советскому воину-освободителю, не все они художественно гениальны? Извольте любоваться варварским сносом — когда Родину-мать сбивают хищным красным клювом бульдозера и она валится на бок, воздевая руки к небу. Так пойдет?И, кстати, убит не только монумент — приговорено все живое. Жутковатая подробность: рыбок, обитавших в пруду возле монумента освободителям в Риге, том самом пруду, куда рухнула стела памятника, создав два голубиных крыла из брызг, — этих рыбок выловят и скормят животным в зоопарке. Каков символизм! А то мало ли что те рыбы, проникнувшиеся духом освободителя, нашепчут гражданам Латвии и негражданам. Местные законы запрещают перенос рыбы из одного водоема в другой, поэтому только так. Экологично. По той же логике убили жирафа Мариуса в датском зоопарке, расчленили на глазах детей. Тоже какие-то законы нарушал. Убить.Для тех, кто не верит в документальное кино и архивные материалы, реальность выкладывает знакомые образы, сцены, события. Факельные шествия. Имеются. Убийства по национальным и политическим мотивам? Сколько угодно. Террор? Разумеется. Возрождение нацистской символики? Конечно. Искоренение национальной культуры, языка врага — безусловно. Про героизацию Бандеры и Шухевича, про называние улиц и площадей именами преступников я даже не говорю. Правда, не нашлось по убогости нынешних нацистов среди них фигуры, равной любимому архитектору Гитлера Шпееру: чтобы тот построил во Львове или Юрмале город-мекку нацизма по лекалам идеологической столицы рейха — Нюрнберга. Но не надо обольщаться. Эти нацисты хоть менее эстетически одаренные, но цели их все те же. Просто времени у них мало, торопятся.Приведу фрагмент из стенограммы Нюрнбергского трибунала:"Экснер (юрист, защитник Йодля на процессе. — Прим. автора): Я бы хотел сейчас вас прервать. В своем дневнике — документе номер PS1807 — вы пишите 12 июня 1942 (страница 119, вторая документальная книга): "Германская полевая полиция разоружила и арестовала роту усташей из-за жестокостей, совершенных против гражданского населения в Восточной Боснии".Я бы хотел здесь добавить, что это заслуживает внимания, потому что данная рота усташей была чем-то вроде войск СС в Хорватии и сражалась на германской стороне. Из-за жестокостей германская полевая полиция арестовала роту усташей."Фюрер не одобрил данную меру, которую предприняли по приказу командира 708-й дивизии, так как она подрывает авторитет усташей, на котором зиждется все хорватское государство. Это обязательно окажет более пагубное влияние на мир и порядок в Хорватии, чем волнение населения, вызванное этими жестокостями".Это был тот инцидент, о котором вы сейчас подумали?Йодль: Да".О чем это напоминает? О том, что использование нацистских батальонов для укрепления режима — старая недобрая практика, которую использовали гитлеровцы. Усташи были в Хорватии, "Скрещенные стрелы" — в Венгрии, латышский легион СС — в Латвии. На современной Украине эту роль играют "Азов"*, "Айдар" и "Торнадо". Украина была вынуждена осудить торнадовцев как особо зверствующих: информация об их преступлениях попала в "Амнести Интернэшнл" — отбояриться не получилось. Но теперь они снова на свободе, убивают русских. Есть логика удержания власти нацистами — эти режимы стоят на непрерывно возрастающем терроре. Политика Запада в Восточной Европе построена как раз на этом механизме управления неонацистскими этнократиями. Так что "Азов"* из этой песни не выкинешь, ибо он есть инструмент удержания власти. И не власти Зеленского, конечно.Современная бессовестная русофобская пропаганда, которую мы сами часто называем успешной, построена по тем же лекалам, иногда совпадающим до запятой. Длинная цитата, но она того стоит:"Нет сомнения, что все в Европе, не исключая как раз и нас, немцев, недооценили этих русских. Мы недооценили их в их грубой организации. Мы не сразу заметили, что в этой России произошло то, что 700 лет назад происходило несколько дальше, в Монголии. Что один родившийся в каком-то уголке Азии жестокий диктатор, гигант, называйте его хан, каган или великий хан, за короткий период мобилизовал огромные силы, в азиатской форме организовал и вооружил их, чтобы начать победоносный поход на Запад". Да это же речи каждого первого болванчика ЕС."И теперь — новое нашествие из Азии в исполнении этого 200-миллионного народа. Мы, конечно, думали, что сможем сломить, прежде всего, материальную часть русских (имеется в виду военная техника и прочие средства ведения войны. — Прим. пер.). Я твердо убежден, что мы сломим их людские ресурсы. Их 200 миллионов. <…>Я считаю — и здесь, как я думаю, я обращаюсь к тем, кто это и так понимает, — что мы должны подходить к ведению этой войны и нашего похода (на Восток) следующим образом: как мы лишим русских наибольшего количества людей — живых или мертвых?Если мы — и я убежден в этом — будем в целом вести войну, последовательно проводя эту линию на уничтожение людей, то лично я не сомневаюсь, что еще в течение этого года и следующей зимы русские будут обескровлены".Вы думаете, это посол Украины Врублевский, который заявляет, что надо убить как можно больше русских? Или Шольц, которому смешон геноцид? Или глава евродипломатии Боррель, который ставит целью выиграть войну с русскими на поле боя? Или президент Латвии Левитс, который собирается "изолировать" русских, своих сограждан? Или премьер Дании Фредериксен, которая заявила, что это их война за веру, за мир, построенный на их правилах? Нет, это Гиммлер, 1943 год, выступление в Харькове перед дивизиями СС. Только нас меньше 200 миллионов, к сожалению.Оставленная нами русская земля превращена Украиной в антироссию, где язык и культура под запретом, где все русское уничтожается на корню. Потому что мы забыли о том, что было их целью тогда. Или до конца не верили. Не может же цивилизованная нация… И зря.Гиммлер осенью 1942 года выступает с речью в юнкерской школе СС в Бад-Тельце и разъясняет, как будут использоваться территории, отвоеванные у СССР. "После победы германского народа нам предстоит освоить и колонизировать восточное пространство и включить его в ареал европейской культуры. В течение 20 лет с момента окончания войны — я поставил перед собой эту задачу и надеюсь решить ее вместе с вами — нам надо отодвинуть германскую границу на 500 километров на восток. Это означает, что мы должны направить туда наши крестьянские семьи, организовать переселение лучшей германской крови и подчинить многомиллионный русский народ достижению наших целей".Фактически эта граница (тогда немецкая, а теперь — натовская) сейчас отодвинута на Восток. Понадобилось тридцать лет. И многомиллионный народ, которому рассказали, что он не русский, а украинский и русофобский, подчинен достижению их целей. Какие же цели? Те же.Послушаем Герберта Бакке, статс-секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия рейха, автора аналитической записки экономического штаба плана "Ост" — плана разграбления территории СССР — от 23 мая 1941. Уроженец Батуми и знаток нашего сельского хозяйства предлагал полностью разорвать продовольственные цепочки между черноземными регионами-донорами на юге и индустриальными регионами-потребителями в Центральной России. Узнаете план? Было сделано. Продовольствие и сырье требовалось для вермахта и жителей Германии, которая из-за британской морской блокады находилась на пороге продовольственного, сырьевого и энергетического кризиса. Ощущение, что читаешь ленту новостей, верно?А что же русские? А как же украинцы? Кто даст им (нам) хлеба?"Многие десятки миллионов на этой территории станут излишними и умрут или должны будут перебраться в Сибирь. Попытки спасти население от голодной смерти поставками из плодородных областей могут осуществляться только за счет снабжения Европы. <...> Регулирование рынка и выделение продуктов для этого региона (то есть Великороссии) исключены, потому что такое выделение означало бы, что у немецкой администрации есть какие-то обязательства перед населением. Подобные претензии заранее исключаются".Иными словами, что будут есть жители Украины, американского шерифа и еврокомиссара не волнует. Они читали исторические документы, в отличие от прекраснодушных идиотов. И пишут их заново. Все с тем же содержанием.Продолжать можно долго.Кстати, даже бестрепетные обстрелы Запорожской АЭС Украиной, которая, казалось бы, в случае попадания станет зоной радиационного поражения, тоже легко объясняются, если знать историю. Нацисты искали способ быстрой и дешевой стерилизации славянских народов. Личный референт рейхсфюрера оберштурмбанфюрер СС Рудольф Брандт писал о целях этих исследований предельно откровенно: "Гиммлер был чрезвычайно заинтересован в создании дешевого и быстрого способа стерилизации, который можно было бы применить против врагов Германии, таких как русские, поляки и евреи. <...> Рабочая сила стерилизованных людей могла бы эксплуатироваться Германией, в то время как угроза их размножения была бы пресечена". Самым эффективным методом считалась тогда радиация. Выгодная еще и тем, что жертва не видит и не ощущает момента облучения. Очень удобно. Эксперименты по облучению проходили в Освенциме под руководством оберфюрера СС Виктора Германа Брака. Тогда не знали, что радиация не только делает человека бесплодным, но еще и убивает. Теперь знают. Так что обстрелы АЭС дают нам возможность судить о целях провокаторов.Примеры можно множить. Одна из целей, любимая, повторяющаяся из века в век, — и теперь они опять прямо упоминают ее в своих документах, которые якобы пишет "российская оппозиция", — расчленить Россию, лишить армии, уничтожить как самостоятельную силу. Мы имеем уникальную возможность ткнуть в суровую реальность тех, кто валяет дурочку или отказывается понимать суть момента: "Ой, вы что, верите в то, что Америка и Европа хочет на вас напасть? Да кому мы нужны, да кто нам угрожает?" Не верим, нет. Мы видим. Своими глазами. Лучше бы не такой ценой, конечно, не ценой разорванных американскими "Хаймарсами" детей, но, к сожалению, мы плохо помнили про нацизм, невнимательно читали скучные будто бы документы, забросили в дальний шкаф учебники. Пришлось истории повторить урок."В Треблинском лагере уничтожения был построен фальшивый вокзал с кассами, расписанием поездов и прочим, чтобы высадившиеся из эшелона не могли сразу ориентироваться и понять, что их привезли в глухой тупик. В некоторых случаях людей заставляли перед смертью писать письма родным, что усыпляло беспокойство и подозрения, — это свидетельство есть в "Черной книге", составленной Эренбургом и Гроссманом. До последнего нацисты не хотели давать знать людям, что собираются их убить. Но чем больше становился масштаб уничтожения, тем меньше требовалось декораций. И к концу войны перешли к промышленному производству смертей — практически в открытую — и усовершенствовали технологию уничтожения трупов — тоже открытым способом, уже даже без печей.Разница между нацистами, побежденными и истлевшими в могилах, и нынешними, упитанными, самоуверенными, предвкушающими убийство русских и подпрыгивающими от нетерпения, только во времени. Но у нас есть фора, заработанная нашими дедами — теперь мы знаем, что в наших силах их победить.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220820/shoygu-1810937722.html

https://ria.ru/20220824/medinskiy-1811830768.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/latviya-1812124392.html

https://ria.ru/20220416/baza-1783917228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/oon-1781965928.html

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html

https://ria.ru/20220820/ssha-1810938732.html

https://ria.ru/20220830/drony-1813119749.html

https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

украина, россия, европа, в мире, авторы, неонацизм, национализм, батальон "азов", торнадо, батальон "айдар"