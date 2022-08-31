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Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 31.08.2022
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Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону
Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 31.08.2022
Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону
Специалисты завершили испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону в Москве, к работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысячи... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:10
2022-08-31T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Специалисты завершили испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону в Москве, к работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Бирюков пояснил, что на первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем - температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой - до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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общество, жкх, москва, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков
13:10 31.08.2022
 

Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники МОЭК во время работы на насосно-перекачивающей тепловой станции в Москве
Сотрудники МОЭК во время работы на насосно-перекачивающей тепловой станции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники МОЭК во время работы на насосно-перекачивающей тепловой станции в Москве
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Специалисты завершили испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону в Москве, к работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону. К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысяч километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение подается на все городские объекты", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
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Бирюков пояснил, что на первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем - температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой - до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоЖКХМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыПетр Бирюков
 
 
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