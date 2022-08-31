https://ria.ru/20220831/ispytaniya-1813399403.html

Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону

Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 31.08.2022

Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону

Специалисты завершили испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону в Москве, к работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысячи... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:10

2022-08-31T13:10

2022-08-31T13:10

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общество

жкх

москва

комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Специалисты завершили испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону в Москве, к работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Бирюков пояснил, что на первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем - температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой - до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жкх, москва, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков