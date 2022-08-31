https://ria.ru/20220831/inflyatsiya-1813550375.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 31.08.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:13

2022-08-31T19:13

2022-08-31T19:13

экономика

андрей белоусов

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31% год к году", - говорится в документе.Как отмечает министерство, на прошедшей неделе снижение цен продолжилось во всех секторах потребительского рынка."Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (минус 0,24%) при удешевлении плодоовощной продукции (минус 3,57%). Кроме того, ускорилось снижение цен в сегменте туристических и регулируемых услуг (-0,68% после -0,06%) на фоне окончания сезона отпусков. Также продолжили дешеветь непродовольственные товары (-0,02%), в том числе электро- и бытовые приборы, строительные материалы", - пояснили в министерстве.В понедельник первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что инфляция в РФ по итогам года может составить 12-13%.

https://ria.ru/20220825/dokhody-1812072933.html

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экономика, андрей белоусов, россия, цены на нефть