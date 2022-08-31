https://ria.ru/20220831/inflyatsiya-1813381778.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента - РИА Новости, 31.08.2022

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:16

2022-08-31T12:16

2022-08-31T12:42

экономика

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, европа