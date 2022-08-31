https://ria.ru/20220831/inflyatsiya-1813381778.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента - РИА Новости, 31.08.2022
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:16
2022-08-31T12:16
2022-08-31T12:42
экономика
европа
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, европа
12:16 31.08.2022 (обновлено: 12:42 31.08.2022)
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до нового рекорда в 9,1 процента
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует
из данных Евростата.
Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.
Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.