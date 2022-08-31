Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/inflyatsiya-1813381778.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента - РИА Новости, 31.08.2022
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:16
2022-08-31T12:42
экономика
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа
Экономика, Европа
12:16 31.08.2022 (обновлено: 12:42 31.08.2022)
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до 9,1 процента

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до нового рекорда в 9,1 процента

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.
Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:35
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo
 
ЭкономикаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала