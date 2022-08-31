https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813556861.html
На Госуслугах могут ввести отзыв согласий на обработку персональных данных
На Госуслугах могут ввести отзыв согласий на обработку персональных данных - РИА Новости, 31.08.2022
На Госуслугах могут ввести отзыв согласий на обработку персональных данных
Минцифры РФ предлагает ввести на "Госуслугах" возможность по отзыву всех согласий на обработку персональных (ПД), которые давал гражданин РФ, для этого... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:38
2022-08-31T19:38
2022-08-31T19:38
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести на "Госуслугах" возможность по отзыву всех согласий на обработку персональных (ПД), которые давал гражданин РФ, для этого необходимо создать реестр таких согласий, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Нам бы такую возможность отрегулировать так, чтобы у него (гражданина - ред.) в личном кабинете на портале "Госуслуг" был список всех согласий, которые он дал, и чтобы он мог отозвать каждое согласие, и организация, которая собрала у него эти данные, была обязана эти данные удалить. Здесь требуется немного законодательно отрегулировать данную историю, сделать реестр таких согласий", - сказал Шадаев.По его словам, человек практически никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные. "И у него нет возможности, которая предусмотренна законом, отозвать такое согласие, чтобы его данные были удалены оператором персональных данных", - отметил Шадаев.
https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html
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общество
На Госуслугах могут ввести отзыв согласий на обработку персональных данных
Минцифры предложило ввести отзыв согласий на обработку персональных данных на Госуслугах
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести на "Госуслугах" возможность по отзыву всех согласий на обработку персональных (ПД), которые давал гражданин РФ, для этого необходимо создать реестр таких согласий, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Нам бы такую возможность отрегулировать так, чтобы у него (гражданина - ред.) в личном кабинете на портале "Госуслуг" был список всех согласий, которые он дал, и чтобы он мог отозвать каждое согласие, и организация, которая собрала у него эти данные, была обязана эти данные удалить. Здесь требуется немного законодательно отрегулировать данную историю, сделать реестр таких согласий", - сказал Шадаев.
По его словам, человек практически никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные. "И у него нет возможности, которая предусмотренна законом, отозвать такое согласие, чтобы его данные были удалены оператором персональных данных", - отметил Шадаев.