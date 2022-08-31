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В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение

В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.08.2022

В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение

Открытое горение в селе Варна Челябинской области, возникшее после перехода огня от ландшафтного пожара, ликвидировано, угрозы распространения пожара нет,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:03

2022-08-31T17:03

2022-08-31T17:03

происшествия

варна

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Открытое горение в селе Варна Челябинской области, возникшее после перехода огня от ландшафтного пожара, ликвидировано, угрозы распространения пожара нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Днем в среду в спасательном ведомстве информировали, что четыре жилых дома и хозяйственные постройки повреждены огнем от ландшафтного пожара в селе Варна, пожар был локализован на площади 200 квадратных метров."В 16.23 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что угроза дальнейшего распространения огня от ландшафтного пожара отсутствует.

варна

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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-31T17:03 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, варна