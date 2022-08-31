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В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.08.2022
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В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение
В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.08.2022
В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение
Открытое горение в селе Варна Челябинской области, возникшее после перехода огня от ландшафтного пожара, ликвидировано, угрозы распространения пожара нет,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:03
2022-08-31T17:03
происшествия
варна
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Открытое горение в селе Варна Челябинской области, возникшее после перехода огня от ландшафтного пожара, ликвидировано, угрозы распространения пожара нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Днем в среду в спасательном ведомстве информировали, что четыре жилых дома и хозяйственные постройки повреждены огнем от ландшафтного пожара в селе Варна, пожар был локализован на площади 200 квадратных метров."В 16.23 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что угроза дальнейшего распространения огня от ландшафтного пожара отсутствует.
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
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происшествия, варна
Происшествия, Варна
17:03 31.08.2022
 
В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение

Открытое горение в челябинском селе Варна, куда перешел природный пожар, ликвидировали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит пожар
Сотрудник МЧС тушит пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник МЧС тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Открытое горение в селе Варна Челябинской области, возникшее после перехода огня от ландшафтного пожара, ликвидировано, угрозы распространения пожара нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Днем в среду в спасательном ведомстве информировали, что четыре жилых дома и хозяйственные постройки повреждены огнем от ландшафтного пожара в селе Варна, пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.
"В 16.23 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что угроза дальнейшего распространения огня от ландшафтного пожара отсутствует.
 
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