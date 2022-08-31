https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813403042.html

Горбачев дал христианам свободу исповедовать свою веру, заявили в РОСХВЕ

Горбачев дал христианам свободу исповедовать свою веру, заявили в РОСХВЕ - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев дал христианам свободу исповедовать свою веру, заявили в РОСХВЕ

Первый президент СССР Михаил Горбачев дал возможность христианам разных конфессий в стране свободно исповедовать свою веру, в поздний период жизни он сам стал... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:07

2022-08-31T13:07

2022-08-31T13:10

религия

ссср

умер михаил горбачев

общество

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев дал возможность христианам разных конфессий в стране свободно исповедовать свою веру, в поздний период жизни он сам стал верующим, рассказал РИА Новости член Общественной палаты РФ, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ Сергей Ряховский.Горбачев скончался во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Многие его идеи были чрезвычайно насущными для общества: стремление созидать мир, сделать страну более открытой, решить проблему тотального дефицита и главное, за что его ценили христиане всех конфессий, – он дал людям возможность свободно верить в Бога. <...> Я был хорошо знаком с Михаилом Сергеевичем, не раз с ним встречался. У меня нет сомнений в искренности его стремлений к лучшему, в том, что он искренне верил в Бога в поздний период своей жизни", - сказал Ряховский.По его словам, сейчас многое в делах и поступках Горбачева оценивается по-разному, "но в середине 80-х появление молодого, по сравнению с другими политиками СССР, энергичного деятеля, умевшего говорить без бумажки, прямо общаться с народом, было как глоток свежего воздуха", а "духовная жажда у людей была колоссальной"."Для меня как для потомственного христианина и служителя, отец которого трижды был репрессирован в советское время, смягчение гонений на верующих, а позднее и настоящая свобода вероисповедания в нашей стране стала настоящим чудом! Это был ответ на молитвы поколений христиан СССР, многих из которых репрессировали, поражали в правах, делали объектами травли и общественного осуждения. Все это осталось в прошлом, мы смогли свободно проводить богослужения, у нас появилась возможность проповедовать Евангелие, причем в абсолютно недоступных для нас в советское время местах", - пояснил епископ.Так, Ряховскому, по его словам, довелось организовывать богослужение в Кремлевском дворце съездов, оно прошло с участием всемирно известного христианского служителя из Кореи доктора Йонги Чо, "а Михаил Сергеевич лично дал разрешение на проведение мероприятия".Епископ также призвал ценить и помнить, что Горбачев принес стране "немало доброго".

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813402331.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813394539.html

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ссср, умер михаил горбачев, общество