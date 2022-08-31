https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813368322.html
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева и отметил его важную роль в построении... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:34
2022-08-31T11:34
2022-08-31T11:36
в мире
михаил горбачев
европа
умер михаил горбачев
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева и отметил его важную роль в построении мира в Европе."Ушел один из творцов истории прошлого века. Михаил Горбачев сыграл решающую роль в преодолении разногласий холодной войны и построении мира в Европе. Мои соболезнования его близким", - написал Ниинисте в социальных сетях.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Cоюзом и странами Запада.
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в мире, михаил горбачев, европа, умер михаил горбачев, саули ниинисте
В мире, Михаил Горбачев, Европа, Умер Михаил Горбачев, Саули Ниинисте
11:34 31.08.2022 (обновлено: 11:36 31.08.2022)
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Президент Финляндии Ниинисте выразил соболезнования из-за смерти Михаила Горбачева