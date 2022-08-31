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Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева и отметил его важную роль в построении... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:34
2022-08-31T11:36
в мире
михаил горбачев
европа
умер михаил горбачев
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева и отметил его важную роль в построении мира в Европе."Ушел один из творцов истории прошлого века. Михаил Горбачев сыграл решающую роль в преодолении разногласий холодной войны и построении мира в Европе. Мои соболезнования его близким", - написал Ниинисте в социальных сетях.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Cоюзом и странами Запада.
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в мире, михаил горбачев, европа, умер михаил горбачев, саули ниинисте
В мире, Михаил Горбачев, Европа, Умер Михаил Горбачев, Саули Ниинисте
11:34 31.08.2022 (обновлено: 11:36 31.08.2022)
 
Президент Финляндии выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Президент Финляндии Ниинисте выразил соболезнования из-за смерти Михаила Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева и отметил его важную роль в построении мира в Европе.
"Ушел один из творцов истории прошлого века. Михаил Горбачев сыграл решающую роль в преодолении разногласий холодной войны и построении мира в Европе. Мои соболезнования его близким", - написал Ниинисте в социальных сетях.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Cоюзом и странами Запада.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
11:16
Шольц заявил, что немцы в долгу перед Горбачевым
 
В миреМихаил ГорбачевЕвропаУмер Михаил ГорбачевСаули Ниинисте
 
 
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