Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа

"Я опечалена известием о кончине Михаила Горбачёва. Он был человеком, который пытался обеспечить более благополучную жизнь для своего народа. Его жизнь имела важное значение потому, что без него и его мужества не было бы возможно мирно закончить холодную войну", - написала она в Twitter.