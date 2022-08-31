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Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа - РИА Новости, 31.08.2022
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Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Михаил Горбачёв пытался улучшить жизнь своего народа. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:30
2022-08-31T01:30
умер михаил горбачев
в мире
михаил горбачев
ссср
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Михаил Горбачёв пытался улучшить жизнь своего народа.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
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умер михаил горбачев, в мире, михаил горбачев, ссср
Умер Михаил Горбачев, В мире, Михаил Горбачев, СССР
01:30 31.08.2022
 
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа

Экс-госсекретарь США Райс заявила, что Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Михаил Горбачёв пытался улучшить жизнь своего народа.
"Я опечалена известием о кончине Михаила Горбачёва. Он был человеком, который пытался обеспечить более благополучную жизнь для своего народа. Его жизнь имела важное значение потому, что без него и его мужества не было бы возможно мирно закончить холодную войну", - написала она в Twitter.
Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 23:25
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
 
Умер Михаил ГорбачевВ миреМихаил ГорбачевСССР
 
 
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