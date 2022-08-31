https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813300597.html
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Михаил Горбачёв пытался улучшить жизнь своего народа. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:30
2022-08-31T01:30
2022-08-31T01:30
умер михаил горбачев
в мире
михаил горбачев
ссср
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Михаил Горбачёв пытался улучшить жизнь своего народа.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
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умер михаил горбачев, в мире, михаил горбачев, ссср
Умер Михаил Горбачев, В мире, Михаил Горбачев, СССР
Экс-госсекретарь США Райс: Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа
Экс-госсекретарь США Райс заявила, что Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа