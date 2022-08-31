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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни - РИА Новости, 31.08.2022
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:33
2022-08-31T00:33
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:33
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видео, умер михаил горбачев, михаил горбачев
Видео, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:33
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00:33 31.08.2022 (обновлено: 00:41 31.08.2022)
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.