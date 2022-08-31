Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.