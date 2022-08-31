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Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 31.08.2022
Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Генеральный комиссар Бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия планирует расширить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), передает... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:17
2022-08-31T22:17
2022-08-31T22:17
в мире
германия
южно-китайское море
австралия
бундесвер германии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный комиссар Бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия планирует расширить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), передает агентство Рейтер."Германия расширит свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе путем отправки в регион большего количества кораблей и участия в учениях с союзниками, наблюдая за "огромным" наращиванием вооруженных сил Китая", - пишет агентство.Сообщается, что Германия отправила 13 военных самолетов на совместные учения в Австралии в прошлом месяце, а также один корабль в спорные территории Южно-Китайского моря в прошлом году. Кроме того, запланировано участие немецких военных в учениях в Австралии в следующем году, а военно-морские силы страны отправят группу кораблей в регион в 2024 году.Берлин опубликовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию в 2020 году, делая упор на укреплении альянсов с демократическими странами в регионе.Глава Бундесвера подчеркнул, что Германия не желает провоцировать кого-либо своим присутствием. Он добавил, что теперь армия Китая опирается не только на количество военных, но и становится более технологически оснащенной.
https://ria.ru/20220831/mali-1813562080.html
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в мире, германия, южно-китайское море, австралия, бундесвер германии
В мире, Германия, Южно-Китайское море, Австралия, Бундесвер Германии
Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Германия планирует расширить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе