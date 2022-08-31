https://ria.ru/20220831/germaniya-1813464292.html

В бундестаге потребовали признать правду о России

В бундестаге потребовали признать правду о России - РИА Новости, 31.08.2022

В бундестаге потребовали признать правду о России

Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:03

2022-08-31T16:03

2022-08-31T16:29

россия

украина

северный поток — 2

в мире

германия

санкции в отношении россии

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt.Вагенкнехт призвала политиков перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и начать обсуждать такие темы, как отмена санкций, возможный запуск газопровода "Северный поток — 2", а также мирные переговоры по украинскому кризису."Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии", — подчеркнула политик.Она возмутилась, что Берлин пытается объявить незаконным любой протест против политики правительства, заклеймив его как "правый уклон", при этом продолжая допускать "ограбление населения" из-за нежелания отказаться от санкций и найти дипломатическое решение конфликта на Украине.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220831/berbok-1813447858.html

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html

россия

украина

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, северный поток — 2, в мире, германия, санкции в отношении россии, сара вагенкнехт