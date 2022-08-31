Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге потребовали признать правду о России - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/germaniya-1813464292.html
В бундестаге потребовали признать правду о России
В бундестаге потребовали признать правду о России - РИА Новости, 31.08.2022
В бундестаге потребовали признать правду о России
Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:03
2022-08-31T16:29
россия
украина
северный поток — 2
в мире
германия
санкции в отношении россии
сара вагенкнехт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt.Вагенкнехт призвала политиков перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и начать обсуждать такие темы, как отмена санкций, возможный запуск газопровода "Северный поток — 2", а также мирные переговоры по украинскому кризису."Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии", — подчеркнула политик.Она возмутилась, что Берлин пытается объявить незаконным любой протест против политики правительства, заклеймив его как "правый уклон", при этом продолжая допускать "ограбление населения" из-за нежелания отказаться от санкций и найти дипломатическое решение конфликта на Украине.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220831/berbok-1813447858.html
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, северный поток — 2, в мире, германия, санкции в отношении россии, сара вагенкнехт
Россия, Украина, Северный поток — 2, В мире, Германия, Санкции в отношении России, Сара Вагенкнехт
16:03 31.08.2022 (обновлено: 16:29 31.08.2022)
 
В бундестаге потребовали признать правду о России

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала обсудить отмену санкций Евросоюза против России

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt.

"Настало время подвести итоги этой экономической войны. Ее влияние на российскую экономику весьма умеренное: хотя санкции и ощущаются, но прибыли от экспорта энергоносителей бьют все рекорды. <…> Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя", — заметила депутат.

Вагенкнехт призвала политиков перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и начать обсуждать такие темы, как отмена санкций, возможный запуск газопровода "Северный поток — 2", а также мирные переговоры по украинскому кризису.
"Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии", — подчеркнула политик.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 15:25
Глава МИД Германии разработала новый план выстраивания отношений с Россией
Она возмутилась, что Берлин пытается объявить незаконным любой протест против политики правительства, заклеймив его как "правый уклон", при этом продолжая допускать "ограбление населения" из-за нежелания отказаться от санкций и найти дипломатическое решение конфликта на Украине.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 13:25
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии
 
РоссияУкраинаСеверный поток — 2В миреГерманияСанкции в отношении РоссииСара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала