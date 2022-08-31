16:03 31.08.2022 (обновлено: 16:29 31.08.2022)
В бундестаге потребовали признать правду о России
Депутат бундестага Вагенкнехт призвала обсудить отмену санкций Евросоюза против России
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt.
"Настало время подвести итоги этой экономической войны. Ее влияние на российскую экономику весьма умеренное: хотя санкции и ощущаются, но прибыли от экспорта энергоносителей бьют все рекорды. <…> Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя", — заметила депутат.
Вагенкнехт призвала политиков перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и начать обсуждать такие темы, как отмена санкций, возможный запуск газопровода "Северный поток — 2", а также мирные переговоры по украинскому кризису.
"Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии", — подчеркнула политик.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.