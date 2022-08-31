https://ria.ru/20220831/gazprom-1813417999.html
"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной
"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной - РИА Новости, 31.08.2022
"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной
"Газпром" в ближайшее время соединит Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России в европейской части с ГТС на востоке страны, сообщил глава компании Алексей... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:02
2022-08-31T14:02
2022-08-31T14:14
экономика
природный газ
россия
восточная сибирь
дальний восток
сила сибири (газопровод)
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" в ближайшее время соединит Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России в европейской части с ГТС на востоке страны, сообщил глава компании Алексей Миллер."Мы с вами уже сделали огромный задел по строительству, созданию газотранспортной системы на Дальнем Востоке России, в Восточной Сибири. И этот задел позволяет нам с вами предметно, конкретно ставить задачу, которую мы будем выполнять в самое ближайшее время – по соединению Единой системы газоснабжения России в европейской части с той частью газотранспортной системы, которая уже на сегодняшний день создана на востоке", – сказал он на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что необходимо проработать вопрос включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), чтобы обеспечить газом регионы в этой части страны.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813412898.html
россия
восточная сибирь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, природный газ, россия, восточная сибирь, дальний восток, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром
Экономика, Природный газ, Россия, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Сила Сибири (газопровод), Алексей Миллер, Газпром
14:02 31.08.2022 (обновлено: 14:14 31.08.2022)
"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной
Миллер: "Газпром" в ближайшее время соединит ГТС европейской части России с восточной