https://ria.ru/20220831/gazprom-1813417999.html

"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной

"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной - РИА Новости, 31.08.2022

"Газпром" соединит систему ГТС европейской части России с восточной

"Газпром" в ближайшее время соединит Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России в европейской части с ГТС на востоке страны, сообщил глава компании Алексей... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:02

2022-08-31T14:02

2022-08-31T14:14

экономика

природный газ

россия

восточная сибирь

дальний восток

сила сибири (газопровод)

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" в ближайшее время соединит Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России в европейской части с ГТС на востоке страны, сообщил глава компании Алексей Миллер."Мы с вами уже сделали огромный задел по строительству, созданию газотранспортной системы на Дальнем Востоке России, в Восточной Сибири. И этот задел позволяет нам с вами предметно, конкретно ставить задачу, которую мы будем выполнять в самое ближайшее время – по соединению Единой системы газоснабжения России в европейской части с той частью газотранспортной системы, которая уже на сегодняшний день создана на востоке", – сказал он на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что необходимо проработать вопрос включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), чтобы обеспечить газом регионы в этой части страны.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813412898.html

россия

восточная сибирь

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, природный газ, россия, восточная сибирь, дальний восток, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром