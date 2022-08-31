13:41 31.08.2022 (обновлено: 14:31 31.08.2022)
"Газпром" с начала года увеличил поставки газа в Китай на 60 процентов
Миллер: "Газпром" за восемь месяцев 2022 года увеличил поставки газа в КНР на 60 процентов
Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За восемь месяцев 2022 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" на 60 процентов, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам", — приводятся его слова в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Миллер добавил, что компания выполнит все обязательства как перед российскими, так и перед китайскими партнерами на 2023 год.
Он также добавил, что "Газпром" приступил к разработке проектно-сметной документации по дальневосточному маршруту поставок газа в КНР.
"Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40 процентов от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут", — сообщил он.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
"Газпром" в начале февраля 2022-го подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может увеличиться еще на 50 миллиардов кубометров в год.