https://ria.ru/20220831/gazprom-1813410662.html

"Газпром" с начала года увеличил поставки газа в Китай на 60 процентов

"Газпром" с начала года увеличил поставки газа в Китай на 60 процентов - РИА Новости, 31.08.2022

"Газпром" с начала года увеличил поставки газа в Китай на 60 процентов

За восемь месяцев 2022 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" на 60 процентов, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:41

2022-08-31T13:41

2022-08-31T14:31

экономика

китай

россия

алексей миллер

газпром

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За восемь месяцев 2022 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" на 60 процентов, сообщил глава компании Алексей Миллер."Одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам", — приводятся его слова в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Миллер добавил, что компания выполнит все обязательства как перед российскими, так и перед китайскими партнерами на 2023 год.Он также добавил, что "Газпром" приступил к разработке проектно-сметной документации по дальневосточному маршруту поставок газа в КНР."Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40 процентов от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут", — сообщил он.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году."Газпром" в начале февраля 2022-го подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может увеличиться еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220831/gazprom-1813410333.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813324803.html

https://ria.ru/20220817/rekord-1810127418.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, алексей миллер, газпром, сила сибири (газопровод)