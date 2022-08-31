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Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента - РИА Новости, 31.08.2022
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Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента
Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента - РИА Новости, 31.08.2022
Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента
Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов выросли на 18,5%, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.08.2022
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экономика
природный газ
газпром
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов выросли на 18,5%, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня, следует из данных Московской биржи.
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экономика, природный газ, газпром, россия
Экономика, Природный газ, Газпром, Россия
10:05 31.08.2022 (обновлено: 12:39 31.08.2022)
 
Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента

Акции "Газпрома" выросли на 18,5 процента, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов выросли на 18,5%, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня, следует из данных Московской биржи.
 
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