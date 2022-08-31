https://ria.ru/20220831/gazprom-1813336328.html

Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента

Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента - РИА Новости, 31.08.2022

Акции "Газпрома" подскочили на 18,5 процента

Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов выросли на 18,5%, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:05

2022-08-31T10:05

2022-08-31T12:39

экономика

природный газ

газпром

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов выросли на 18,5%, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня, следует из данных Московской биржи.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, газпром, россия