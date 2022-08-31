https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813551597.html

Темпы исполнения заявок на газификацию регулярно ускоряются, заявил Новак

Темпы исполнения заявок на газификацию регулярно ускоряются, заявил Новак - РИА Новости, 31.08.2022

Темпы исполнения заявок на газификацию регулярно ускоряются, заявил Новак

Темпы исполнения заявок на социальную газификацию ускоряются с каждым месяцем, динамика хорошая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:19

2022-08-31T19:19

2022-08-31T19:19

экономика

жкх

россия

газпром

иркутская область

костромская область

челябинская область

александр новак

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Темпы исполнения заявок на социальную газификацию ускоряются с каждым месяцем, динамика хорошая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина."На текущую дату от жителей России уже принято свыше 670 тысяч заявок на бесплатную газификацию домохозяйств, подписано 545 тысяч договоров, и уже на сегодня к 240 тысячам домовладений бесплатно подведен газ до границ участка. Динамика здесь отмечается хорошая, с каждым месяцем темпы увеличиваются и сейчас в летний, осенний период - идет период активного строительства и исполнения заявок", - рассказал Новак.Он уточнил, что из этих 240 тысяч участков "непосредственно запущены" около 100 тысяч, то есть около 40%. При этом штабы по газификации внимательно следят за тем, чтобы заключенные договоры исполнялись в срок, отметил Новак, добавив, что договоры на подключение участка к газу в рамках программы догазификации заключаются и со сроком исполнения в 2023 году. Они будут исполняться, заверил вице-премьер.В то же время, граждане РФ и после 2022 года смогут воспользоваться правом на бесплатное доведение газа к границам своих домовладений, подчеркнул Новак. Эта норма теперь носит бессрочный характер, напомнил он."Хочу отметить также большой вклад "Газпрома" в развитие программ газификации в целом на период до 2025 года. К уже утвержденным 67 программам в этом году подписаны еще три - с Иркутской областью, Костромской и Челябинской, то есть там, где присутствуют независимые поставщики газа. По итогам завершения этих 70 программ будут газифицированы еще около 4 тысяч населенных пунктов, это почти в 3 раза больше, чем в предыдущие пятилетки... Более 500 тысяч граждан в рамках этих программ получат газ", - рассказал Новак.Для реализации этих планов "Газпром" планирует выделить около 600 миллиардов рублей до 2025 года и еще около 150 миллиардов рублей на социальную догазификацию, из которых уже 43 миллиарда рублей профинансированы, сообщил вице-премьер.

https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813340190.html

https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813545031.html

россия

иркутская область

костромская область

челябинская область

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экономика, жкх, россия, газпром, иркутская область, костромская область, челябинская область, александр новак