https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813545031.html
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих - РИА Новости, 31.08.2022
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:57
2022-08-31T18:57
2022-08-31T18:57
экономика
жилье
россия
александр новак
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома.Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии."Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", - обратился Новак к президенту.
https://ria.ru/20220809/gazifikatsiya-1808319200.html
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экономика, жилье, россия, александр новак, владимир путин, правительство рф
Экономика, Жилье, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Правительство РФ
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих
Новак предложил выделять больше средств малоимущим на работы по газификации на участке
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома.
Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии.
"Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", - обратился Новак к президенту.