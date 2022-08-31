https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813545031.html

Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих

Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих - РИА Новости, 31.08.2022

Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:57

2022-08-31T18:57

2022-08-31T18:57

экономика

жилье

россия

александр новак

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома.Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии."Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", - обратился Новак к президенту.

https://ria.ru/20220809/gazifikatsiya-1808319200.html

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экономика, жилье, россия, александр новак, владимир путин, правительство рф