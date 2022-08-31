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Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих - РИА Новости, 31.08.2022
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Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих - РИА Новости, 31.08.2022
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:57
2022-08-31T18:57
экономика
жилье
россия
александр новак
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома.Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии."Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", - обратился Новак к президенту.
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экономика, жилье, россия, александр новак, владимир путин, правительство рф
Экономика, Жилье, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Правительство РФ
18:57 31.08.2022
 
Новак предложил выделять больше средств на газификацию для малоимущих

Новак предложил выделять больше средств малоимущим на работы по газификации на участке

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМонеты номиналам десять рублем на газовой плите
Монеты номиналам десять рублем на газовой плите - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Монеты номиналам десять рублем на газовой плите. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома.
Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии.
"Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", - обратился Новак к президенту.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 14:35
Путин призвал активнее заниматься газификацией
 
ЭкономикаЖильеРоссияАлександр НовакВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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