https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813537910.html

Путин поручил Новаку помочь нуждающимся россиянам с подключением газа

Путин поручил Новаку помочь нуждающимся россиянам с подключением газа - РИА Новости, 31.08.2022

Путин поручил Новаку помочь нуждающимся россиянам с подключением газа

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с регионами проработать возможность дополнительной поддержки граждан для... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:29

2022-08-31T18:29

2022-08-31T22:59

александр новак

владимир путин

россия

природный газ

общество

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с регионами проработать возможность дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации.На совещании с правительством Новак рассказал о причинах, сдерживающих темпы газификации, и глава государства согласился с ним, отметив, что такие факторы, как стоимость оборудования, работы внутри участка и дома, а также монтаж действительно тормозят развитие этого процесса.Президент также напомнил, что средний размер выплат некоторым категориям граждан, среди которых ветераны и инвалиды, в регионах составляет 70-80 тысяч рублей, тогда как средняя цена за оборудование — 75 тысяч рублей, а работы по прокладке газовой трубы внутри участка — 45-50 тысяч рублей. И тогда, как заявил Путин, стоимость становится неподъемной.В основном обеспечением реализации программы занимается компания "Газпром", но в этом также принимают участие регионы, которые привлекают средства на сумму примерно в 160 миллиардов рублей. Тем не менее при исполнении всех заявок итоговая сумма достигнет около 400 миллиардов рублей, поэтому необходимо проработать вопрос финансирования, подчеркнул российский лидер."Работа действительно налажена, она развернута, и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем: все-таки большое количество домовладений подключается к газу, это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работу продолжить", — заявил глава государства.Ранее в среду вице-премьер Александр Новак сообщил, что зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности для обустройства участка и приобретения газоиспользующего оборудования в те сроки, когда происходит строительство инфраструктуры для газификации. В итоге чиновник предложил предоставить гражданам с низкими доходами еще больше средств для решения указанных проблем.В прошлом году Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и региональными властями бесплатно провести газ к домовладениям до 2023 года. При этом, как уточнил Новак, граждане смогут воспользоваться этим правом и после 2022 года, поскольку теперь эта норма носит бессрочный характер.

https://ria.ru/20220726/gazifikatsiya-1805111924.html

https://ria.ru/20220606/dfo-1793475785.html

https://ria.ru/20220517/gazifikatsiya-1789127621.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр новак, владимир путин, россия, природный газ, общество