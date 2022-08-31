https://ria.ru/20220831/gaz-1813552034.html
Цены на газ в Европе завершили торги снижением на девять процентов
Цены на газ в Европе завершили торги снижением на девять процентов - РИА Новости, 31.08.2022
Цены на газ в Европе завершили торги снижением на девять процентов
Биржевые цены на газ в Европе на завершении торгов среды опустились более чем на 9%, чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:20
2022-08-31T19:20
2022-08-31T19:54
природный газ
экономика
в мире
европа
газпром
северный поток
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на завершении торгов среды опустились более чем на 9%, чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе и максимально росли на 7,2%, приближаясь к 2950 долларам за тысячу кубометров. После полудня котировки перешли к снижению. В итоге, ценовой минимум составил 2414,4 доллара (-12%), а последние фьючерсы торговались по 2487,4 доллара (-9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2743,5 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов."Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.
https://ria.ru/20220831/potok-1813535298.html
https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, экономика, в мире, европа, газпром, северный поток
Природный газ, Экономика, В мире, Европа, Газпром, Северный поток
19:20 31.08.2022 (обновлено: 19:54 31.08.2022)
Цены на газ в Европе завершили торги снижением на девять процентов
Биржевые цены на газ в Европе завершили торги снижением до 2487,4 доллара за тысячу кубов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе на завершении торгов среды опустились более чем на 9%, чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе и максимально росли на 7,2%, приближаясь к 2950 долларам за тысячу кубометров. После полудня котировки перешли к снижению. В итоге, ценовой минимум составил 2414,4 доллара (-12%), а последние фьючерсы торговались по 2487,4 доллара (-9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2743,5 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе
из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром
" 19 августа заявила, что "Северный поток
" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов.
"Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.