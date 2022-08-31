https://ria.ru/20220831/gaz-1813466134.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.08.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе теряют 12%, опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:09

2022-08-31T16:09

2022-08-31T16:13

природный газ

цены

экономика

европа

газпром

северный поток

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе теряют 12%, опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2792,6 доллара за тысячу кубометров (+1,8%). По состоянию на 15.50 мск фьючерсы торгуются по 2417 долларов за тысячу кубометров (-11,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2743,5 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов."Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813380392.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813411106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, цены, экономика, европа, газпром, северный поток, в мире