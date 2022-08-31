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Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов - РИА Новости, 31.08.2022
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Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов
Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов - РИА Новости, 31.08.2022
Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:51
2022-08-31T09:51
экономика
европа
газпром
северный поток
природный газ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2792,6 доллара за тысячу кубометров (+1,8%). По состоянию на 9.21 мск фьючерсы торгуются по 2883,1 долларов за тысячу кубометров (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2743,5 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов."Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.
https://ria.ru/20220830/gaz-1813039608.html
https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html
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экономика, европа, газпром, северный поток, природный газ
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, Природный газ
09:51 31.08.2022
 
Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе после остановки "Северного потока" выросли на пять процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Портовая" на газопроводе "Северный поток"
Компрессорная станция Портовая на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Компрессорная станция "Портовая" на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2792,6 доллара за тысячу кубометров (+1,8%). По состоянию на 9.21 мск фьючерсы торгуются по 2883,1 долларов за тысячу кубометров (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2743,5 доллара за тысячу кубометров.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 02:17
Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Рабочий идет по территории завода Yara, сократившего выпуск аммиака и мочевины из-за высоких цен на газ в Гавре, Франция - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов.
"Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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