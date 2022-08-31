https://ria.ru/20220831/gaz-1813332518.html

Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов

Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов - РИА Новости, 31.08.2022

Цены на газ в Европе приблизились к 2900 долларам за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:51

2022-08-31T09:51

2022-08-31T09:51

экономика

европа

газпром

северный поток

природный газ

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2792,6 доллара за тысячу кубометров (+1,8%). По состоянию на 9.21 мск фьючерсы торгуются по 2883,1 долларов за тысячу кубометров (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2743,5 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов."Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.

https://ria.ru/20220830/gaz-1813039608.html

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, газпром, северный поток, природный газ