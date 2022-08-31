https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813588921.html
На финской таможне заявили, что ежедневно конфискуют евро у россиян
На финской таможне заявили, что ежедневно конфискуют евро у россиян - РИА Новости, 01.09.2022
На финской таможне заявили, что ежедневно конфискуют евро у россиян
Таможенники Финляндии, следуя санкциям ЕС, введенным из-за российской специальной военной операции на Украине, конфискуют наличные евро и другие официальные... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T23:35
2022-08-31T23:35
2022-09-01T10:10
финляндия
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Таможенники Финляндии, следуя санкциям ЕС, введенным из-за российской специальной военной операции на Украине, конфискуют наличные евро и другие официальные валюты стран ЕС у россиян ежедневно, сообщил таможенный инспектор Яркко Кескинен.Согласно санкциям, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС."Конфискации происходят ежедневно в пунктах пересечения границы на восточной (российской) границе. Таможня не ведет статистику по количеству изъятых евро. Вывоз официальных валют ЕС в Россию запрещен положением о санкциях", - отметил Кескинен в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Кескинен добавил, что таможенники предоставляют возможность путешественникам вернуться в Финляндию и сделать покупки на остаток средств или поменять евро на доллары США, вывоз которых в Россию из ЕС разрешен.При этом финские таможенники предостерегают россиян от сокрытия фактов провоза евро при возвращении в Россию, так как это будет уголовным преступлением.Вся информация о санкциях и порядке пересечения шенгенской границы в Финляндии доступна на русском языке на сайте таможни Финляндии, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813566313.html
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финляндия, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, новости - туризм
Финляндия, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
23:35 31.08.2022 (обновлено: 10:10 01.09.2022)
На финской таможне заявили, что ежедневно конфискуют евро у россиян
Финская таможня: наличные евро у россиян конфискуют ежедневно из-за санкций ЕС