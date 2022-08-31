https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813566313.html
Финляндия планирует выдавать визы россиянам, критикующим спецоперацию
Финляндия планирует выдавать визы россиянам, критикующим спецоперацию - РИА Новости, 31.08.2022
Финляндия планирует выдавать визы россиянам, критикующим спецоперацию
Правительство Финляндии намерено изучить возможность помощи правозащитникам, членам гражданского общества и оппозиционным журналистам, оказавшимся в критической РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:17
2022-08-31T20:17
2022-08-31T21:01
финляндия
санкции в отношении россии
пекка хаависто
россия
шенгенская виза
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии намерено изучить возможность помощи правозащитникам, членам гражданского общества и оппозиционным журналистам, оказавшимся в критической ситуации, в частности, в России, в том числе из-за спецоперации на Украине, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто."Для удовлетворения этой потребности предлагается ввести новый тип национальной визы – гуманитарную визу, которая позволит представителям этих групп въезжать в Финляндию. Эти вопросы должны решаться в индивидуальном порядке. Визы можно было бы выдавать только в некоторых особых случаях, таких как война на Украине", - говорится в сообщении телерадиокорпорации YLE со ссылкой на слова Хаависто.Ранее оппозиционная партия "Истинные финны" выступала против введения особой гуманитарной визы на том основании, что это позволит въезжать в страну всем оказавшимся в сложной ситуации правозащитникам в мире.Обсуждение гуманитарных виз стало актуальным в Финляндии в связи с ограничениями на туристические визы россиянам. По словам Хаависто, если ограничения будут еще жестче, потребность в гуманитарных визах возрастет еще больше, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220830/evro-1813236630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, санкции в отношении россии, пекка хаависто, россия, шенгенская виза
Финляндия, Санкции в отношении России, Пекка Хаависто, Россия, Шенгенская виза
20:17 31.08.2022 (обновлено: 21:01 31.08.2022)
Финляндия планирует выдавать визы россиянам, критикующим спецоперацию
Глава МИД Хаависто: правительство изучит возможность выдачи гуманитарных виз диссидентам