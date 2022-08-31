https://ria.ru/20220831/evropa-1813509468.html

Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков

Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков - РИА Новости, 31.08.2022

Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков

В Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, но, исходя из имеющегося опыта, нельзя исключать новых капризов европейцев, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:33

2022-08-31T17:33

2022-08-31T18:08

сергей лавров

европа

евросоюз

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 авг- РИА Новости. В Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, но, исходя из имеющегося опыта, нельзя исключать новых капризов европейцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Здравые голоса раздаются, публично многие политики говорят: ну санкции санкциями, но когда-то придётся договариваться, мы же живем рядом, и все то, что происходит, вредит нам очень сильно. Но пока это не стало мейнстримом и не овладело умами правительств, которые сейчас в Европе функционируют. И тот же ЕС, где "еврогранды", как их называют, уже, по нашим данным, начинают подумывать о каких-то шагах навстречу друг другу, но "младоевропейцы" так называемые - это Прибалтика, Польша, ряд других, они категорически... Чехия сейчас выбилась в разряд лидеров по русофобии, она возглавляет Евросоюз в нынешние полгода", - сказал он на просветительском марафоне "Знание"."Наверное, такое осознание придёт на каком-то этапе, но мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить и свою страну, и отношения с дружественными нам странами, а их подбавляющее большинство, и 80% населения Земли, от любых капризов Запада, как от нынешних, так и от будущих, потому что исключать повторения рецидивов, учитывая те события, которые сейчас мы наблюдаем в политической жизни Европы со всеми этими течениями, тенденциям, агрессивностью - ничего нельзя исключать",- отметил министр.При этом, по его мнению, в нынешних условиях нельзя поддаваться негативу и "опускать руки". По словам Лаврова, он не предвидит "никаких трагических катастроф"."В мире преобладают тенденции в пользу возвращения к истокам - к Уставу ООН, равноправию, взаимовыгодному сотрудничеству. Когда наши западные партнеры переживут период, я бы сказал, мракобесия и захотят вернуться к нормальному, человеческому и равноправному общению, мы должны быть готовы к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств. Но, конечно, на тех условиях, которые устраивают всех. А это, подчеркну еще раз, прежде всего, Устав ООН и суверенное равенство государств", - заявил он.

https://ria.ru/20220830/vzryv-1813099653.html

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, европа, евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)