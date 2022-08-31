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Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков - РИА Новости, 31.08.2022
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Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков
Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков - РИА Новости, 31.08.2022
Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков
В Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, но, исходя из имеющегося опыта, нельзя исключать новых капризов европейцев, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:33
2022-08-31T18:08
сергей лавров
европа
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 авг- РИА Новости. В Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, но, исходя из имеющегося опыта, нельзя исключать новых капризов европейцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Здравые голоса раздаются, публично многие политики говорят: ну санкции санкциями, но когда-то придётся договариваться, мы же живем рядом, и все то, что происходит, вредит нам очень сильно. Но пока это не стало мейнстримом и не овладело умами правительств, которые сейчас в Европе функционируют. И тот же ЕС, где "еврогранды", как их называют, уже, по нашим данным, начинают подумывать о каких-то шагах навстречу друг другу, но "младоевропейцы" так называемые - это Прибалтика, Польша, ряд других, они категорически... Чехия сейчас выбилась в разряд лидеров по русофобии, она возглавляет Евросоюз в нынешние полгода", - сказал он на просветительском марафоне "Знание"."Наверное, такое осознание придёт на каком-то этапе, но мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить и свою страну, и отношения с дружественными нам странами, а их подбавляющее большинство, и 80% населения Земли, от любых капризов Запада, как от нынешних, так и от будущих, потому что исключать повторения рецидивов, учитывая те события, которые сейчас мы наблюдаем в политической жизни Европы со всеми этими течениями, тенденциям, агрессивностью - ничего нельзя исключать",- отметил министр.При этом, по его мнению, в нынешних условиях нельзя поддаваться негативу и "опускать руки". По словам Лаврова, он не предвидит "никаких трагических катастроф"."В мире преобладают тенденции в пользу возвращения к истокам - к Уставу ООН, равноправию, взаимовыгодному сотрудничеству. Когда наши западные партнеры переживут период, я бы сказал, мракобесия и захотят вернуться к нормальному, человеческому и равноправному общению, мы должны быть готовы к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств. Но, конечно, на тех условиях, которые устраивают всех. А это, подчеркну еще раз, прежде всего, Устав ООН и суверенное равенство государств", - заявил он.
https://ria.ru/20220830/vzryv-1813099653.html
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
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сергей лавров, европа, евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Европа, Евросоюз, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:33 31.08.2022 (обновлено: 18:08 31.08.2022)
 
Лавров не исключил новых капризов со стороны европейских политиков

Лавров: в Европе уже звучат голоса о готовности к диалогу, но нельзя исключать и капризов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг- РИА Новости. В Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, но, исходя из имеющегося опыта, нельзя исключать новых капризов европейцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Здравые голоса раздаются, публично многие политики говорят: ну санкции санкциями, но когда-то придётся договариваться, мы же живем рядом, и все то, что происходит, вредит нам очень сильно. Но пока это не стало мейнстримом и не овладело умами правительств, которые сейчас в Европе функционируют. И тот же ЕС, где "еврогранды", как их называют, уже, по нашим данным, начинают подумывать о каких-то шагах навстречу друг другу, но "младоевропейцы" так называемые - это Прибалтика, Польша, ряд других, они категорически... Чехия сейчас выбилась в разряд лидеров по русофобии, она возглавляет Евросоюз в нынешние полгода", - сказал он на просветительском марафоне "Знание".
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"Наверное, такое осознание придёт на каком-то этапе, но мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить и свою страну, и отношения с дружественными нам странами, а их подбавляющее большинство, и 80% населения Земли, от любых капризов Запада, как от нынешних, так и от будущих, потому что исключать повторения рецидивов, учитывая те события, которые сейчас мы наблюдаем в политической жизни Европы со всеми этими течениями, тенденциям, агрессивностью - ничего нельзя исключать",- отметил министр.
При этом, по его мнению, в нынешних условиях нельзя поддаваться негативу и "опускать руки". По словам Лаврова, он не предвидит "никаких трагических катастроф".
"В мире преобладают тенденции в пользу возвращения к истокам - к Уставу ООН, равноправию, взаимовыгодному сотрудничеству. Когда наши западные партнеры переживут период, я бы сказал, мракобесия и захотят вернуться к нормальному, человеческому и равноправному общению, мы должны быть готовы к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств. Но, конечно, на тех условиях, которые устраивают всех. А это, подчеркну еще раз, прежде всего, Устав ООН и суверенное равенство государств", - заявил он.
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