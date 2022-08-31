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В Подмосковье 7 сентября проведут учебные эвакуации
В Подмосковье 7 сентября проведут учебные эвакуации - РИА Новости, 31.08.2022
В Подмосковье 7 сентября проведут учебные эвакуации
Тренировки с эвакуацией пройдут 7 сентября в рамках месячника безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей в Московской области, рассказали РИА... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:46
2022-08-31T17:46
2022-08-31T17:46
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тренировки с эвакуацией пройдут 7 сентября в рамках месячника безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Седьмого сентября в рамках месячника безопасности в Подмосковье пройдет единый день областных тренировок по эвакуации на всех объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что с начала этого года на объектах образования уже проведено более 5,2 тысячи тренировок по эвакуации и свыше 1,2 тысячи противопожарных инструктажей."Задача МЧС - обеспечение безопасности учащихся не только 1 сентября, а на протяжении всего учебного года. Сотрудники спасательного ведомства проведут в образовательных учреждениях открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности - расскажут школьникам и студентам о правилах пожарной безопасности, порядке действий при возникновении пожара, научат пользоваться первичными средствами пожаротушения, продемонстрируют пожарно-спасательное вооружение и технику", - подчеркнул представитель ведомства.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье 7 сентября проведут учебные эвакуации
В Подмосковье 7 сентября проведут учебные эвакуации в рамках месячника безопасности