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Системы итальянской Eni недавно подверглись кибератаке, заявили в компании - РИА Новости, 31.08.2022
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Системы итальянской Eni недавно подверглись кибератаке, заявили в компании
Системы итальянской Eni недавно подверглись кибератаке, заявили в компании - РИА Новости, 31.08.2022
Системы итальянской Eni недавно подверглись кибератаке, заявили в компании
Системы итальянской нефтегазовой группы Eni недавно подверглись кибератаке, там оценивают последствия как незначительные, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:48
2022-08-31T22:48
технологии
eni
кибератаки
кибербезопасность
италия
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РИМ, 31 авг - РИА Новости. Системы итальянской нефтегазовой группы Eni недавно подверглись кибератаке, там оценивают последствия как незначительные, сообщили РИА Новости в компании."В рамках того, как мониторинг активности в IT-инфраструктуре Eni усилился после начала конфликта на Украине, компания подтверждает, что внутренние защитные системы зафиксировали получение неавторизованного доступа к корпоративной системе в последние дни", - говорится в полученном агентством заявлении компании.Отмечается, что группа работает с соответствующими органами для оценки последствий атаки, однако на данный момент считает их незначительными.Ранее о кибератаке сообщило агентство Блумберг. Предположительно, по информации знакомых с ситуацией лиц, Eni подверглась кибератаке с целью выкупа. На данный момент неизвестно, кто стоит за взломом.Eni - энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
https://ria.ru/20220825/kiberataki-1812100069.html
https://ria.ru/20220727/gaz-1805265508.html
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технологии, eni , кибератаки, кибербезопасность, италия
Технологии, Eni , Кибератаки, Кибербезопасность, Италия
22:48 31.08.2022
 
Системы итальянской Eni недавно подверглись кибератаке, заявили в компании

Системы итальянской Eni недавно подверглись кибератаке, последствия незначительны

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
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РИМ, 31 авг - РИА Новости. Системы итальянской нефтегазовой группы Eni недавно подверглись кибератаке, там оценивают последствия как незначительные, сообщили РИА Новости в компании.
"В рамках того, как мониторинг активности в IT-инфраструктуре Eni усилился после начала конфликта на Украине, компания подтверждает, что внутренние защитные системы зафиксировали получение неавторизованного доступа к корпоративной системе в последние дни", - говорится в полученном агентством заявлении компании.
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Отмечается, что группа работает с соответствующими органами для оценки последствий атаки, однако на данный момент считает их незначительными.
Ранее о кибератаке сообщило агентство Блумберг. Предположительно, по информации знакомых с ситуацией лиц, Eni подверглась кибератаке с целью выкупа. На данный момент неизвестно, кто стоит за взломом.
Eni - энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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ТехнологииEniКибератакиКибербезопасностьИталия
 
 
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